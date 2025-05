Filme que joga luz sobre os desafios da vida acadêmica ganha lançamento nos cinemas

Depois de estrear mundialmente na República Tcheca e ser convidado para integrar a programação de festivais fora do Brasil ao longo de 2024, o documentário “As Quatro Estações da Juventude”, de Essi Rafael, ganha sua estreia nacional em 15 de maio. Há algumas sessões programadas em São Carlos (Teatro de Bolso, na UFSCar, dia 13), Campinas (Adunicamp, no campus da Unicamp, dia 14) e Marília (Casa Martinelli, dia 22). Outras cidades brasileiras devem entrar no circuito.

O filme registra a história de alunos da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) ao longo de uma década, do trote aos questionamentos sobre a formação que cada um escolheu para si. Em uma narrativa que se estende por vários anos, o espectador testemunha diversas transformações nos personagens, que vão da alegria por ingressarem na universidade ao medo e desesperança na educação pública brasileira.

O roteiro se apega na vida dos estudantes, mas também aborda o contexto ao qual ela acontece. Implementação de cotas sociais e raciais, retração de investimento público na educação, greves nas universidades, mobilização de movimentos feministas – como a Marcha das Vadias –, risco de paralisação da UFSCar, todos estes temas perpassam a narrativa de alguma forma.

A produção é o primeiro longa-metragem da Casa de Cinema de Aquidauana e tem coprodução da LPB Content e Taus Audiovisuais, duas produtoras do interior paulista.

O longa começou sua turnê em 5 de junho de 2024, no Zlin Film Festival, na República Tcheca. Em 22 do mesmo mês seguiu viagem para a Filadélfia para concorrer aos principais prêmios do Philadelphia Latino Arts & Film Festival (PHLAFF), evento que historicamente dá destaque para a cinematografia latino-americana nos EUA.

Em julho e agosto do mesmo ano, o documentário fez parte da programação do Festival Internacional de Nuevo Cine Independiente, no Uruguai.

Em setembro, foi a vez de desembarcar no Canadá. Essi Rafael concorreu ao prêmio de Novos Diretores na 22ª edição do Vancouver Latin American Film Festival.

Em março de 2023, o filme ganhou o prêmio WIP Puerto Lab para filmes em finalização no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI), na Colômbia.

O lançamento de “As Quatro Estações” faz parte do projeto Núcleo de Distribuição Cinema do Interior, realizado através da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Paulo Gustavo via Ministério da Cultura e Governo Federal.

Com coordenação geral do produtor Lucas Pelegrino, ele prevê a exibição em salas de cinema tradicionais e alternativas de quatro filmes realizados no interior paulista. O filme de Essi entra no circuito pelo fato de ter sido rodado na cidade de São Carlos.

Além de “As Quatro Estações”, fazem parte da coleção: “Estranhas Cotoveladas”, “Ivan” e “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca”.