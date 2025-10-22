“Um Tio Quase Perfeito 3”, estrelado por Marcus Majella, começa a ser filmado no Rio

Foto © Daniel Chiacos

Marcus Majella está de volta como o carismático Tio Tony em “Um Tio Quase Perfeito 3”, um filme para toda a família. A sequência da franquia de sucesso começou a ser filmada no Rio de Janeiro, com direção de Pedro Antonio, que dirige Majella pela sexta vez no cinema, depois dos dois primeiros filmes da franquia e de “Os Salafrários”, “Tô Ryca” e o ainda inédito “Agentes Muito Especiais”. Com roteiro de Sabrina Garcia, Pedro Antonio e Rodrigo Goulart, o longa conta ainda com Danton Mello, Ana Lucia Torre, Leticia Isnard, Otavio Augusto e Debora Lamm no elenco. “Um Tio Quase Perfeito 3” é uma produção Arpoador Audiovisual, em coprodução com a H2O Produções e Sony Pictures International Productions. A distribuição é da H2O Films, com codistribuição da Sony Pictures.

Na nova trama, Tony sente falta dos sobrinhos, que estão cada vez mais independentes e fazendo planos para as férias que não envolvem o tio. Patrícia (Julia Svacinna) planeja estudar no Pantanal, João (João Barreto) pretende fazer um filme e Valentina (Soffia Monteiro), um curso de dança em Minas Gerais. Tony segue como professor de teatro na escola, mas uma nova criança chega para bagunçar a sua rotina: um bebê, que é deixado na porta de sua casa. Com a vida virada de pernas pro ar, Tony passa pelos mais diversos e divertidos desafios, desde trocar fraldas até parar na delegacia acusado de roubar a criança.