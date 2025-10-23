Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, promove formação em roteiro para profissionais do audiovisual

Entre os meses de novembro e dezembro deste ano, o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, lança o Laboratório de Roteiro, uma iniciativa formativa gratuita voltada a profissionais e estudantes do setor audiovisual. As atividades irão ocorrer nas unidades do Sesc em Pouso Alegre e em Cataguases e no Sesc Tupinambás, em Belo Horizonte.

Na capital mineira, os encontros serão realizados de 10 a 14 de novembro, com a participação da dupla de roteiristas Esmir Filho e Mariana Bastos. As inscrições estão abertas até 30 de outubro, pelo formulário disponível no link https://forms.office.com/r/wY6qrsQZ0k.

O projeto busca estimular a criação e o aprimoramento de roteiros audiovisuais que estejam em fase de desenvolvimento ou finalização. Além das atividades práticas, o Laboratório contará com a presença de especialistas, que compartilharão diferentes abordagens e experiências sobre o processo de escrita para o audiovisual.

Esmir Filho é graduado em Cinema e atua como roteirista, diretor e produtor. Seu recente longa, “Homem com H”, ultrapassou a marca de 650 mil espectadores nos cinemas e tornou-se um dos filmes mais assistidos na Netflix em 2025. Entre os destaques de sua carreira, o curta “Alguma Coisa Assim” (2006) recebeu o prêmio de Melhor Roteiro na Semana da Crítica do Festival de Cannes. Já “Saliva” (2007), também exibido em Cannes, foi o curta-metragem escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar no mesmo ano. Na televisão, foi criador e diretor geral dos programas Viva Voz, Na Trilha da Canção e Calada Noite.

Mariana Bastos é diretora e roteirista. Em 2023, lançou seu segundo longa-metragem, “Raquel 1:1”, selecionado e premiado em diversos festivais nacionais e internacionais, sendo o único filme brasileiro com estreia mundial no SXSW. Anteriormente, dirigiu seu primeiro longa em parceria com Esmir Filho, “Alguma Coisa Assim” (2018), uma coprodução Brasil/Alemanha derivada do curta homônimo, vencedor do Grand Prix na Semana da Crítica do Festival de Cannes. Dirigiu ainda as séries As “Seguidoras” (2022, Paramount+) e “Santo Maldito” (Disney+), além de outros projetos de ficção e não ficção — entre eles, o viral “Tapa na Pantera” (2006), em parceria com Rafael Gomes e Esmir Filho.