Sebrae Rio abre inscrições para projeto com pequenos negócios do setor audiovisual

Para impulsionar os pequenos negócios do setor, o Sebrae Rio está com inscrições abertas para a quarta edição do projeto Audiovisual em Perspectiva. A expectativa é preparar 40 produtoras e micro e pequenas empresas de prestação de serviços audiovisuais, localizadas na Região Metropolitana e em Teresópolis, para gerirem melhor seus negócios e atuarem de forma mais competitiva no Brasil e no exterior. As inscrições vão até 17 de abril pelo link https://sebraerj.com.br/projeto-audiovisual-em-perspectiva.

Serão sete meses de capacitações, com atividades coletivas e individuais, tratando de gestão financeira e de negócios, internacionalização, posicionamento de marca, aspectos jurídicos, Inteligência Artificial, entre outros temas. Os participantes contarão com o apoio de especialistas na estruturação de projetos e remodelagem de negócios e a oportunidade de participar de rodadas de negócios com grandes representantes do mercado audiovisual.

O crescimento do setor audiovisual ganha ainda mais destaque a partir da presença do cinema brasileiro por dois anos seguidos no Oscar. Segundo levantamento do Sebrae Rio, o segmento cresceu 71% no estado nos últimos cinco anos, com os pequenos negócios representando 99% das empresas abertas em 2025, o correspondente a 6,8 mil novos empreendimentos. Hoje, o Rio de Janeiro tem 38,3 mil empresas de audiovisual e 97% são pequenos negócios.