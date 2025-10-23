Embratur e Projeto Paradiso divulgam regulamento do ScreenBrasil, que vai promover o Brasil no exterior por meio do cinema

A Embratur e o Projeto Paradiso anunciaram o regulamento da iniciativa ScreenBrasil, parceria criada para impulsionar a circulação internacional do cinema brasileiro, durante o V Encontro de Ideias da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O programa vai apoiar a distribuição de três longas-metragens de ficção produzidos em 2024 e 2025, com o propósito de ampliar o alcance global das produções nacionais, fortalecer a imagem do Brasil no exterior e despertar o interesse internacional pela cinematografia brasileira.

A ação é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica e Financeira entre a Embratur e o Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro do Instituto Olga Rabinovich. Conforme destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o ScreenBrasil integra a estratégia da Agência que reconhece o audiovisual como uma ferramenta para a promoção internacional do turismo. A seleção dos filmes será realizada por uma comissão técnica especializada.

O anúncio dos filmes selecionados está previsto para abril de 2026, após o período de inscrições que será entre janeiro e março.