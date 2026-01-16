CineSesc realiza sessão gratuita de “O Menino d’Olho d’Água” seguida de bate-papo com o diretor Lírio Ferreira

O CineSesc realiza, no dia 19 de janeiro, às 20h30, uma sessão especial do documentário “O Menino d’Olho d’Água”, dirigido por Lírio Ferreira e Carolina Sá, que investiga a trajetória e o pensamento musical deHermeto Pascoal, um dos artistas brasileiros de maior projeção internacional. A sessão é gratuita, com distribuição de ingressos 1 hora antes da exibição e contará com bate-papo com o diretor Lírio Ferreira ao final.

O filme propõe um retrato que foge da abordagem biográfica tradicional e estabelece uma relação direta entre a música de Hermeto e sua infância no sertão de Alagoas, na cidade de Olho d’Água Grande. A partir desse território de origem, o documentário revela como a complexidade harmônica de sua obra nasce de uma escuta atenta do mundo, construída desde cedo a partir de sons da natureza, do cotidiano e da memória.

Estruturado em três eixos principais, “O Menino d’Olho d’Água” articula um registro recente de um show de Hermeto Pascoal, já aos 86 anos, um mergulho em suas lembranças afetivas e uma entrevista em que o próprio músico conduz a narrativa ao produzir música em cena. O resultado é um filme que privilegia o processo criativo e a experiência sonora como forma de pensamento.

Com cerca de sete décadas de atividade, Hermeto Pascoal, falecido em setembro de 2025, construiu uma trajetória singular, atravessando a música brasileira, o jazz e a experimentação sonora. Reconhecido internacionalmente a partir dos anos 1970, quando teve composições gravadas por Miles Davis, o músico manteve uma atuação constante em palcos e festivais ao redor do mundo, consolidando uma linguagem própria, alheia a rótulos e fórmulas.