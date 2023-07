“Massacre na Escola – A Tragédia das Meninas de Realengo” estreia na HBO

Estreia dia 9 de julho, na HBO Max e na HBO, às 22h, a série documental de quatro episódios “Massacre na Escola – A Tragédia das Meninas de Realengo”. Uma coprodução da Giros Filmes e Warner Bros. Discovery, dirigida por Bianca Lenti, traz um debate atencioso sobre os acontecimentos de 7 de abril de 2011 e os perigos dos discursos de ódio disseminados em fóruns on-line.

No aniversário de 40 anos da Escola Municipal Tasso de Silveira, um ex-aluno entra com duas armas escondidas, se apresenta como palestrante e pela primeira vez no Brasil ocorre um massacre em uma instituição de ensino. Testemunhas apontam que o assassino se direcionava, majoritariamente, às alunas da escola. Em cerca de 15 minutos, foram mais de 30 disparos, 24 estudantes baleados e 12 mortos, dentre eles, 10 meninas. O caso comoveu o país e o massacre foi considerado como feminicídio em massa.

Bianca Lenti, produtora e diretora da série documental, aponta a necessidade de não esquecer o crime de ódio que levou à morte de crianças inocentes e investiga as muitas camadas de violência entranhadas no pior atentado já ocorrido em uma escola brasileira, abordando inclusive, ao longo dos episódios, ataques que sucederam o dia 7 de abril de 2011, como o massacre de Suzano em 2019, já que após 12 anos a tragédia continua presente na sociedade.

Nos episódios, especialistas e vítimas discorrem sobre as multicamadas históricas e sociais por trás do crime, com pautas complexas e atuais, que trazem debates e medidas para prevenir este fenômeno social.

“Massacre na Escola – A Tragédia das Meninas de Realengo” tem produção de Belisario Franca, Bianca Lenti e Maurício Magalhães por parte da Giros Filmes. Por parte da Warner Bros. Discovery, a série conta com Anouk Aaron como head de produção, Adriana Cechetti como diretora de conteúdo e supervisão de conteúdo de Patricio Díaz.