Cabíria Festival recebe inscrições para atividades formativas e encontros com cineastas

Foto: Cena de “Saint Omer”, de Alice Diop

O Cabíria Festival é um encontro anual para celebrar e promover a presença de cineastas mulheres e da diversidade nas telas e atrás das câmeras. Com patrocínio da Spcine, pelo segundo ano consecutivo será realizado em São Paulo em formato híbrido, com programação de 18 a 21 de julho entre a Cinemateca Brasileira e a ESPM, e online até 23 de julho na Spcine Play, no Telecine e na MUBI, para todo o Brasil.

Esta 5ª edição traz uma seleção de 16 filmes – entre longas e curtas –, encontros profissionais e de criação. Entre os destaques, está a sessão do inédito longa-metragem “Fogaréu”, de Flávia Neves, ganhador do prêmio de melhor ator coadjuvante (Timothy Wilson) e indicado a melhor filme no Festival do Rio (2022); a estreia nacional de “As Miçangas”, de Rafaela Camelo e Emanuel Lavor, indicado a melhor curta-metragem na Berlinale (2023), e a Sessão Telecine, em parceria com a marca especialista em cinema e a Embaixada da França no Brasil, do multipremiado “Saint Omer”, que terá exibição única e gratuita no Brasil durante o encerramento do festival. O longa, da cineasta franco-senegalesa Alice Diop, recebeu o Leão de Prata (Prêmio do Júri) e do Leão do Futuro (Melhor Filme de Estreia) no Festival de Veneza (2022) e o César de Melhor Primeiro Filme (2023). Toda a programação é gratuita.

Na sessão de abertura para convidados, em 19 de julho, será exibido o filme “Aurora”, da homenageada desta edição: Everlane Moraes. A cineasta brasileira é reconhecida por seu trabalho autoral, que mescla elementos estéticos da ficção com a linguagem do documentário, trazendo à tona narrativas cotidianas e decoloniais. O filme retrata as histórias de três mulheres de diferentes gerações. A produção enfatiza o poder do olhar e a importância da ética da imagem, e pretende fazer o público refletir sobre processos de identidades.

O público também vai poder conferir a obra completa de Everlane Moraes entre os dias 18 e 23 de julho, com seus filmes disponíveis gratuitamente na Spcine Play. Já a Cinemateca Brasileira recebe uma videoinstalação com exibição dos filmes “Pattaki”, “Aurora” e “Caixa D’Água: Qui-Lombo é esse??” da cineasta e a masterclass “Navegações Estéticas”.

No evento de abertura, dia 19, também acontecem as premiações do 8º Cabíria Prêmio de Roteiro para a categoria de longa-metragem de ficção. A primeira colocada passará a integrar a Rede de Talentos do Projeto Paradiso, instituição de promoção do audiovisual brasileiro. Haverá ainda o anúncio do Prêmio Selo ELAS Cabíria Telecine, que oferece ao projeto vencedor uma consultoria com especialistas das equipes Elo Studios e Telecine, além do Workshop de Produção e Distribuição, aberto ao público do evento. O Prêmio Cardume Cabíria, em conjunto com a plataforma de streaming Cardume, premiará três roteiristas para o desenvolvimento de roteiros de curtas-metragens e o Instituto Dona de Si, iniciativa de Suzana Pires para talentos femininos, selecionará cinco talentos para participarem da Jornada Dona de Si.

A programação oferece ao público uma mostra de filmes, encontros de formação e trocas de experiências com convidadas nacionais e internacionais. Para participar, e preciso inscrever-se gratuitamente no site www.cabiria.com.br. Para as roteiristas participantes do Cabíria LAB – laboratório de desenvolvimento de roteiros e talentos – soma-se a programação intensa de consultorias.

PROGRAMAÇÃO

Como atividade inaugural para o público, no dia 18 de julho, o festival apresenta o “Encontro Paradiso Multiplica” com a cineasta Juliana Rojas. No dia 19 é a vez do “Workshop de Planejamento Estratégico de Projetos Audiovisuais”, ministrado por Gisele Jordão, criadora e coordenadora do curso de cinema e audiovisual da ESPM; a Oficina de Crítica Cinematográfica facilitada pela jornalista e crítica Flávia Guerra, além de uma versão em formato ao vivo, com participação do público, do celebrado podcast “Rádio Novelo Apresenta”.

Através da tradicional parceria com o Goethe-Institut Rio de Janeiro, será promovido, no dia 20, o encontro “A obra antes da tela: Desenvolvimento de Projetos em Festivais” com as presenças virtuais das heads do Script Station e do Short Form Station da Berlinale Talents, a produtora Linda Kirmse e a curadora Sarah Schlüssel, com convidades presenciais. Ainda na quinta-feira, haverá a master “Navegações Estéticas”, com Everlane Moraes, e a oficina de narrativa “Novas Perspectivas sobre a Representatividade Trans”, conduzida pela cineasta e atriz Julia Katherine, será oferecida com exclusividade para pessoas da comunidade trans, com o apoio da consultoria em diversidade Travessia.

Duas exibições de filmes com bate-papos após as sessões ocorrem no dia 20 na Cinemateca Brasileira: às 18h, “Fogaréu”, seguido de debate com a diretora Flávia Neves e o produtor Thomas Sparfel, com foco no desenho de produção, estratégia de internacionalização e de coprodução França-Brasil. A mediação será de Yolanda Barroso, produtora executiva de desenvolvimento. E, às 20h30, sessão de estreia de “As Miçangas”, com oscodiretores Rafaela Camelo e Manu Lavor, e os produtores Daniel Jaber e Luciana Damaceno, sob a mediação da curadora e crítica Lorenna Montenegro.

Na sexta-feira, dia 21, às 11h, o workshop Produção e Distribuição com Elo Studios e Telecine contará com Barbara Sturm, diretora de conteúdo e vendas na Elo Studios, criadora e coordenadora do Selo ELAS, e Gabriel Cohen, responsável por aquisição e coprodução no Telecine. Em parceria com a MUBI, às 16h15, o público terá a oportunidade de assistir na grande tela o ácido “Shiva Baby”, filme de estreia da cineasta canadense radicada nos EUA, Emma Seligman. O debate após a sessão será provocado pela jornalista Paula Jacob, editora-chefe da Revista Claudia, especialista em cinema e psicanálise.

Na mostra de filmes, às 18h30, poderão ser vistos os curtas “Yuri Uxëa Tima Thë (A Pesca com Timbó)”, de Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami, “Escasso”, de Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles, “Eu Negra”, de Juh Almeida, e “Se trans for mar”, de Cibele Appes. Após a sessão, o debate será orquestrado pela cineasta e atriz Galba Gogóia.

Encerrando o festival, às 20h30, a sessão Telecine apresenta “Saint Omer”, de Alice Diop. No dia 22, no Youtube do Cabíria Festival, estará disponível uma entrevista exclusiva com a cineasta na qual comenta sua obra.

PROGRAMAÇÃO PARALELA EM PLATAFORMAS PARCEIRAS

Na Spcine Play (www.spcineplay.com.br), entre 18 e 23 de julho, estará disponível a obra completa de Everlane Moraes, a cineasta homenageada no festival. São eles: “Conflitos e Abismos: A Expressão da Condição Humana”, “Allegro Ma Non Troppo”, “La Santa Cena”, “Aurora”, “Pattaki”, “Caixa D’Água: Qui-Lombo é esse?”, “A Gente Acaba Aqui” e “Monga, Retrato de Café”. Nos dias 22 e 23, será a vez dos curtas-metragens de outras diretoras: “Eu, Negra”, “Se trans for mar” e “Yuri u xëatima thë (A pesca com timbó)”, além do longa “Fogaréu”.

O Telecine é parceiro do Cabíria Festival Audiovisual e terá especiais dedicados ao evento. No canal Telecine Cult, o “Especial Cabíria Festival” vai ao ar em 19 de julho, a partir das 16h, com a exibição dos nacionais: “A Porta ao Lado”, “Que Horas Ela Volta?”, “Medusa” e “Regra 34”. Já no catálogo do Telecine, disponível no Globoplay e via operadoras de TV por assinatura, a cinelist Cabíria Festival (globoplay.globo.com/categorias/telecine-cabiria-festival) reúne títulos com direção feminina. A seleção conta com os filmes: “Alvorada”, “Boa Sorte, Leo Grande”, “Corsage”, “O Corpo é Nosso”, “Mar de Dentro”, “Medusa”, “Na Hora da Virada”, “Rafiki”, “Retrato de uma Jovem em Chamas” e “Três Verões”.

A MUBI, distribuidora global e serviço de streaming com curadoria, disponibilizará, entre os dias 19 e 23 de julho, os filmes “Transviar”, de Maíra Tristão, e “A Felicidade das Coisas”, de Thais Fujinaga, destaques da programação do Cabíria Festival em 2022. Basta acessar www.mubi.com/cabiriafestival e utilizar o cupom cabiriafestival.

O festival é uma realização da Ipê Rosa e Laranjeiras Filmes, com o patrocínio da Spcine, parcerias da Embaixada da França, Projeto Paradiso, Telecine, MUBI, Cinemateca Brasileira, ESPM, Goethe-Institut Rio de Janeiro, ABRA e Instituto Dona de Si, e apoios do Cardume Curtas, Travessia, Canal Curta, Curta!On, Globo, Elo Studios, Selo ELAS, Série Lab, FRAPA, Rota Festival, Filmicca, Ateliê Escreva Criatura, Ovo Design, Etc Filmes, Imprensa Mahon, Revista Piauí e Agência Febre.

Cabíria Festival

Cinemateca Brasileira

Endereço: Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino, São Paulo – SP

Programação de 19 a 21 de julho

Programação gratuita

Retirada de senha 1 hora antes de cada sessão/atividade

Masterclass e Estudo de Caso com inscrições prévias

ESPM

Endereço: Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana, São Paulo – SP

Programação de 18 a 21 de julho

Painel, Oficina, Workshops e Encontros com inscrições prévias