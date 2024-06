Filme “No Coração do Mundo” é exibido, pela primeira vez, na TV, na Rede Minas

O filme “No Coração do Mundo”, dos diretores Gabriel Martins e Maurilio Martins, será exibido no programa Faixa de Cinema da Rede Minas. A atração traz o drama que rodou pelas salas de cinema do país, alcançou festivais nacionais e internacionais e, agora, é apresentado, pela primeira vez, na TV aberta.

A trama traz a história de Marcos (Leo Pyrata), que sobrevive de bicos e pequenos delitos. Surge uma oportunidade arriscada, mas que pode solucionar todos seus problemas. Para isso, ele tenta convencer a namorada Ana (Kelly Crifer) a se juntar à antiga amiga Selma (Grace Passô) para, juntos, realizarem um assalto que pode mudar suas vidas.

Lançada em 2019, a obra foi gravada na cidade da Grande BH, onde Gabriel Martins e Maurílio Martins nasceram e fundaram, junto a André Novais Oliveira e Thiago Macêdo Correia, a produtora Filmes de Plástico.

“No Coração do Mundo” foi o primeiro longa-metragem dos cineastas. O filme teve sua première mundial no International Film Festival Rotterdam, na Holanda. Após esse trabalho, Gabriel Martins assinou “Marte Um”, indicado para representar o Brasil no Oscar. Já Maurilio Martins dirigiu o longa “O Último Episódio” e a série “Americana”, ambos com estreias previstas para 2025.

O programa Faixa de Cinema com o filme “No Coração do Mundo” vai ao ar nesta sexta (14/06), às 22h, pela Rede Minas. O público acompanha a atração pela TV aberta, no site redeminas.tv e na plataforma de streaming EMCplay.