Documentário “Bola pro Alto!” terá sessão em São Paulo seguida de bate papo com a diretora

“Bola pro Alto!”, documentário sobre a altinha, jogo livre, colaborativo e praiano, nascido no Rio de Janeiro, com direção de Cecília Lang, faz sua primeira exibição em São Paulo, no Centro Cultural Santo Amaro (Av. João Dias, 822), na próxima sexta-feira, dia 14, abrindo o evento Copa Flow. Após a sessão, haverá um bate papo com a diretora. A entrada é gratuita.

O filme, que teve uma sessão especial no dia 28 de abril, no Festival de Cinema de Futebol – CineFoot, no Estação Net Rio, teve um processo de financiamento coletivo reaberto, com a doação de 60 bolas feita pela Mikasa, como recompensa, no site da Benfeitoria. O documentário mergulha no Coqueirão, como é chamado o trecho da praia de Ipanema, que por muitos anos foi o epicentro do jogo, para revelar seus bastidores, sua evolução e seus personagens. Com o foco em deixar a bola no ar pelo máximo de tempo sem usar as mãos, a altinha é também a busca de uma sintonia perfeita entre os jogadores e a bola, conhecida como o flow ou fluir.

Evandro Mesquita, Cynthia Howlett, Karina Vela e Marcelo Adnet são alguns dos amantes da bolinha no alto que marcam presença no filme, que tem produção da Viralata e Lúdica, e distribuição da Bretz Filmes, com apoio da Cavideo. A trilha sonora original é assinada por Rodrigo Sha, que produziu uma versão remix da canção “Você não Soube me Amar” para o longa, que também conta com músicas de Qinho e Pepe Barcellos.

Dirigido pela carioca Cecília Lang, o documentário é conduzido em primeira pessoa pela própria cineasta, que desde criança foi testemunha das diferentes fases do desenvolvimento do esporte, não como jogadora, mas como espectadora. Através de um mosaico de depoimentos, o filme revela a essência da altinha: em roda, com o objetivo de deixar a bola no ar pelo máximo de tempo possível, três ou quatro pessoas com uma bola buscam chegar ao estado de sintonia perfeita, conhecido pelos jogadores como o estado de flow. Na contramão da gravidade, altinha é a vontade de alegria, de superação das dificuldades através da brincadeira, do esporte, em um jogo sem vencidos nem vencedores. Em uma sociedade cada vez mais polarizada, a altinha vem proporcionar o bem-estar de forma democrática.

“Bola pro Alto!” revela os bastidores do esporte e sua história de forma descontraída como uma conversa de praia. Dentre os entrevistados, destacam-se algumas personalidades emblemáticas da praia, como Benedito Nascimento, um dos primeiros barraqueiros de Ipanema; Rafaella Fontes, campeã mundial de Teqball, Karina Vela, estilista e por anos apresentadora no Canal Off, Victor Martins, autor e produtor do Mundialito de Altinha, Lorena Bichucher, fundadora da primeira escola de altinha para mulheres, e Patricia Lessa, conhecida como Patricinha, várias vezes campeã de futevôlei.