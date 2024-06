Últimos dias de inscrições para concorrer a vaga no SeriesMakers com uma Bolsa Paradiso

SeriesMakers, uma iniciativa do Series Mania, o maior festival de TV da Europa, e do Beta Group, uma potência do cinema e da TV na Europa, abriu sua convocatória até o próximo dia 20 para diretores de cinema que desejam se tornar criadores de séries de TV. O SeriesMakers se consolidou recentemente como um dos melhores programas de desenvolvimento voltados a séries da Europa. O produtor-diretor de “Game of Thrones”, Frank Doelger, o roteirista Ron Leshem (“Euphoria”, “No Man’s Land”) e o criador de “Narcos”, Chris Brancato, foram palestrantes na edição de 2023-24.

O Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual brasileiro, oferece uma Bolsa Paradiso, no valor de 2.500 euros, para uma dupla de profissionais (formada por um diretor e um produtor/roteirista) caso seja selecionada pela organização para participar do programa. Os profissionais selecionados para o programa participarão de dois workshops on-line, que consistem em aulas ministradas por renomados profissionais da indústria internacional, como escritores, produtores, emissoras, exibidores, entre outros. Durante o processo de desenvolvimento do projeto, os selecionados terão, ainda, o apoio de mentores premiados no setor da roteirização de séries.

Ao fim do programa, uma das duplas participantes será premiada com o Beta | Kirch Foundation Award, no valor de 50 mil euros, para desenvolvimento do roteiro e bíblia do projeto, além de apoio criativo. Este anúncio será feito no Series Mania Fórum 2025, que acontece em março, em Lille, na França. Em 2023, o projeto de série brasileiro “Amigas”, roteirizado por Maíra Bühler e dirigido por Beatriz Seigner – que teve o apoio do Projeto Paradiso para participar do SeriesMakers – venceu o Beta | Kirch Foundation Award.

As inscrições podem ser feitas através deste link.