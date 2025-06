Reag Belas Artes recebe 14ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil

Até 19 de junho, o Reag Belas Artes recebe a 14ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil, iniciativa realizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil e que conta com apoio da Pandora Filmes. A mostra contará com a exibição de 22 filmes, sendo 15 longa-metragens e 7 curtas. Parte das obras fazem referência à libertação da Coreia do domínio colonial japonês, data celebrada pelos coreanos e que, em 2025, completa 80 anos. A seleção conta também com filmes inéditos no Brasil, trabalhos que compõem um retrato múltiplo do cinema contemporâneo coreano. A programação, inclusive, contempla encontros do público brasileiro com algumas das vozes dessa geração.

A programação da mostra tem início com “A Era da Escuridão”, filme do diretor Kim Jee-woon, lançado em seu país de origem em 2016. A obra se passa na década de 1920, durante a ocupação japonesa da Coreia, e apresenta o movimento de um grupo de agentes secretos da resistência coreana, que embarca numa missão sigilosa que visa atacar o exército japonês.

A convite do Centro Cultural Coreano no Brasil, Kim Jee-woon participou da cerimônia de abertura da mostra, no dia 12 de junho. Em sua breve temporada pelo país, o diretor lança também “Na Teia da Aranha” (Cobweb), filme distribuído pela Pandora Filmes.

Entre os demais destaques da programação está o filme “Sobre Minha Filha” (foto), obra de Lee Mi-rang, uma adaptação do romance homônimo de Kim Hye-jin. O longa retrata conflitos geracionais entre pais e filhos na contemporaneidade, jogando luz para o peso da homofobia na Coreia do Sul atual.

“Uma Família Normal” também terá uma sessão especial dentro da mostra. Já em cartaz no país, o longa de Hur Jin-ho narra o dilema de pais cujos filhos cometem um crime violento. A obra é baseada em “O Jantar”, livro de Herman Koch que já rendeu outra adaptação homônima para as telas, esta estrelada por Richard Gere.

Chun Sun-young, diretora de “Revelação: A Criança de Olhos Fechados” e uma das principais vozes da nova geração do cinema coreano, também marca presença no Brasil. Seu longa mais recente é um thriller meticuloso que retrata a história de uma jovem, presa por assassinar um famoso autor e que tem sua amiga de infância na condução dessa investigação. A exibição do filme fecha a programação da mostra, acompanhada de um bate-papo da diretora com o público.

Curador da 14ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil, crítico de cinema e ex-copresidente do comitê organizador do Asian Film Market, Oh Dong-jin também terá uma mesa em meio à programação. No dia 16, depois da sessão de “12.12: O Dia”, Dong-jin conduz uma roda de conversa aberta ao público para a discussão sobre o cinema coreano e a sua popularização pelo mundo.

Os ingressos para as sessões são vendidos a R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia).

14ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil

Data: 12 a 19 de junho

Local: Reag Belas Artes – Rua da Consolação, 2423, São Paulo/SP