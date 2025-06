Spcine abre inscrições para edital de Desenvolvimento e Work in Progress

A Spcine, em parceria com a National Film and Video Foundation (NFVF), abriu, até 17 de julho, as inscrições para o edital inédito de coprodução internacional entre Brasil e África do Sul. A iniciativa foi anunciada oficialmente no Marché du Film, durante o Festival de Cannes, em evento realizado no dia 19 de maio, que destacou a importância da colaboração entre países do Sul Global.

Serão selecionados quatro projetos cinematográficos, dois da cidade de São Paulo e dois da África do Sul, nas categorias de desenvolvimento e work in progress. No âmbito do edital brasileiro, a Spcine irá contemplar dois projetos de profissionais paulistanos, cada um com um aporte financeiro de R$113.376,00, valor referente a 20 mil dólares conforme cotação do dia 4 de junho, data de publicação do edital. O objetivo é fomentar obras que explorem temas relacionados à diáspora e estimulem trocas criativas entre os dois países.

As inscrições para o edital lançado pela Spcine podem ser feitas pela página spcine editais.com.br. Já as informações sobre o edital voltado a profissionais sul-africanos, que será lançado pela NFVF, serão divulgadas em breve.