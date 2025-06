Workshop do Crie Audiovisual apresenta caminhos para internacionalização no setor audiovisual

No próximo dia 17 de junho, às 10h, o Crie Audiovisual promove o workshop online “Rota de negócios audiovisuais: explorando oportunidades no Brasil e no exterior”, que contará com a participação especial de Keyti Souza, sócia-diretora executiva da Têm Dendê Produções.

A iniciativa é gratuita e faz parte do Crie Audiovisual, ação liderada pelo SEBRAE-SP e executada pela BRAVI que visa impulsionar o audiovisual brasileiro, oferecendo soluções gratuitas para empresas e profissionais do setor — incluindo produtoras, estúdios, empreendedores, MEIs, freelancers e estudantes. A atividade será realizada de forma remota, ao vivo e gratuita. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/iJrnN0qt3k.

Com mais de duas décadas de atuação no setor audiovisual, Keyti Souza é também diretora administrativa da APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro), instituição de referência na promoção da diversidade e equidade no mercado audiovisual brasileiro. Reconhecida por sua experiência em coproduções, captação de recursos e internacionalização de conteúdos, Keyti trará ao público um panorama estratégico sobre os principais eventos e rodadas de negócios do setor, nacionais e internacionais.

Durante o encontro, a executiva compartilhará sua experiência em mercados internacionais como o Marché du Film, Conecta Fiction, MIP Cancun e também mercados nacionais, como o Nordeste Lab, Minas Gerais Audiovisual Expo – MAX, Rio2C, entre outros. E abordará tópicos essenciais sobre preparação para eventos, agendamento de reuniões, networking e prospecção de oportunidades para produtoras e profissionais do setor.