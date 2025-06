Cine PE presta homenagem ao ator Júlio Andrade

Foto © Felipe Souto Maior

Na sexta-feira (13), o Cine PE celebrou a trajetória do ator Júlio Andrade, um dos nomes mais expressivos do cinema e da televisão brasileira contemporânea. O prêmio Calunga de Dourada, símbolo de reconhecimento e prestígio no audiovisual pernambucano, foi entregue pelo cineasta Beto Brant, que esteve com Júlio no palco do Cine PE, em 2007, com “Cão sem Dono”, grande vencedor do festival naquele ano.

Beto Brant e Júlio Andrade compartilham uma longa história de colaboração e admiração mútua. Brant, que esteve à frente de importantes projetos que destacaram talentos locais e nacionais, já dirigiu Júlio em produções que marcaram a trajetória do ator, fortalecendo uma parceria artística que ultrapassa as telas.

Reconhecido pela versatilidade e profundidade de suas interpretações, Júlio Andrade se destacou em produções que marcaram a última década, mesclando trabalhos no cinema independente e grandes séries televisivas. Durante a cerimônia, foram exibidos trechos selecionados de seus filmes mais icônicos.

Neste sábado, o Cine PE presta homenagem a atriz Leandra Leal, seguida da exibição do longa hors concours “Os Enforcados” (SP), ficção dirigida por Fernando Coimbra, protagonizada pela atriz.