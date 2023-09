Os cassinos são assunto não só para a vida real, como também bom enredo para as telonas. Apaixonantes desde a sua invenção, com as roletas, slots e aposta Bet365, eles fascinam a todos, sem restrição. Sabendo disso, os grandes nomes do cinema passaram a investir bastante na temática, desde o primeiro filme feito sobre cassinos até os dias atuais, eles foram abordados das maneiras mais diversas possíveis. Há comédias, dramas, suspenses e muito mais acontecendo dentro das casas de apostas.

Sabendo disso, separamos um guia compacto com os 5 melhores filmes de jogos de azar já feitos na história. Você pode se divertir muito assistindo grandes nomes e ainda pegando algumas boas dicas sobre os games.

007 – Cassino Royale

Emblemático, não há filme para bater o 007 – Cassino Royale. O agente mais famoso do mundo enfrenta a máfia utilizando-se de um torneio de pôquer para isso. Jogos surreais acontecem entre um embate e outro, em um filme cheio de ação e suspense que promete prender você na poltrona até o último segundo.

Cassino

Em uma história bastante escrachada, é estampado um submundo dos cassinos que usam de má-fé e corrupção para fazer dinheiro. Apesar de não ser completamente condizente com a realidade, já que os cassinos seguem leis bastante rígidas para terem o seu funcionamento, o filme serve como reflexão para que os jogadores prestem atenção aos detalhes e não se deixem levar por casas não idôneas.

Tudo por dinheiro

Uma história bastante comum hoje em dia, retrata um ex-atleta resolve tentar a sorte nos jogos de azar. Neste caso, ele migra para o mundo de apostas e faz uso de suas próprias habilidades pessoais e conhecimentos do jogo para isso. Ele aplica como estratégia muito do seu entendimento de jogo junto de estatísticas que fazem com que o espectador consiga aprender bastante sobre como funciona este tipo de jogo de azar.

Aposta Máxima

Com algumas pitadas de drama, Aposta Máxima é um filme que demonstra bastante a realidade de um jogador de pôquer: cheia de altos e baixos. Nem sempre as vitórias estarão presentes, mas o caminho precisa seguir sendo trilhado para que talvez um destino final melhor seja alcançado. Além de dicas sobre o jogo em si, há todo um envolvimento interpessoal na trama que faz com que o filme fique ainda mais sedutor.

Apostando Tudo

Mostrando que é necessário dominar as apostas e não ser dominado por elas, Apostando Tudo mostra o que acontece quando se cede às tentações sem usar a cabeça. Um homem comum, acostumado a apostas rotineiras, se vê seduzido por uma oportunidade e acaba perdendo tudo. A luta acontece contra o tempo para dar um jeito de recuperar o dinheiro perdido e não se envolver em problemas ainda maiores.

Os filmes e a realidade

Apesar de muitos filmes serem bastante fidedignos, é importante sabermos que se faz necessário ter consciência de que boa parte do que se passa ali é ficção. Para que o quadro possa ser analisado com poesia, muito do que se pinta não passa de ilusão, portanto, atente-se!

Nem todo jogo finaliza em uma perda estrondosa ou em um ganho astronômico. O mais comum é que tudo aconteça de forma mais comedida, tanto para um lado, quanto para o outro. O mesmo se aplica aos cassinos, que não tendem a ser exatamente como os filmes mostram: em sua maioria são legítimos, legais e completamente sem crimes.

Os filmes são muito divertidos e podem sim até ensinar algumas coisas, mas é preciso que você assista sabendo que são ficção em boa parte do tempo. Tendo isso em mente, escolha seu título favorito e divirta-se.