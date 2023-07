Festival Cine Favela de Cinema está com inscrições abertas

O 12º Festival Cine Favela de Cinema 2023 está com inscrições abertas até o dia 31 de julho para produções audiovisuais realizadas por ONGs, associações, coletivos, universidades, escolas e produtoras independentes, nacionais e internacionais. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site do evento: https://12festivalcinefavela.com.br.

Podem concorrer filmes curta-metragem, com duração de até 15 minutos, produzidos a partir do ano de 2021.

Cada instituição pode inscrever mais de um curta-metragem, desde que não tenham o mesmo título. As produções podem ser de diversos gêneros, com temas relacionados às periferias, inclusão social, promoção da cidadania, críticas e denúncias referentes às questões de discriminações e preconceitos.

Ao longo do festival os participantes poderão aproveitar as várias oficinas (roteiro, fotografia, edição e direção de vídeo) que estão na programação, além de palestras, ações que poderão auxiliar na montagem dos filmes.