Telecine incentiva cineclubes de regiões periféricas com novo edital

Foto: Ação do Projetar no Cineclube Subúrbio em Transe (RJ) © divulgação/Telecine

O Telecine lançou o edital nacional Projetar Telecine de Incentivo a Cineclubes 2023, que contemplará seis cineclubes do Brasil com ações de apoio à estrutura e manutenção do cineclubismo em áreas periféricas. Como forma de fomentar a assiduidade nas sessões de cinema, os grupos selecionados irão receber um Kit Legado contendo telão, equipamentos de projeção de imagem e som, notebook e cadeiras. As inscrições podem ser feitas até 21 de agosto através do site do projeto. A lista de contemplados será publicada no site do edital em 25 de setembro e os prêmios serão entregues a partir de 30 dias após a divulgação do resultado final.

Os vencedores da primeira edição do edital Projetar se unem aos seis cineclubes inicialmente contemplados pelo projeto, expandindo a comunidade para doze grupos que, além de receberem o Kit Legado, irão participar de workshops, rodas de conversa e eventos especiais com sessões de filmes cedidos pelo Telecine. E mais, todos os interessados que acessarem o edital saem ganhando, já que o site disponibiliza dois cursos online gratuitos na área: Formação Cineclubista, com Adriana Gomes do CineMotriz, de Brasília, e Estratégia de Mídia Social, com Thiago Dutra, Coordenador de Redes Sociais no Telecine.

Criado em 2016, o Projetar é uma iniciativa social da marca Telecine e tem como foco contribuir para a democratização do acesso ao cinema. Suas ações oferecem às populações em situação de vulnerabilidade social e econômica a oportunidade de fruição cultural, engajando e fortalecendo atores sociais que fazem da sala ou espaço de exibição de filmes uma ferramenta de transformação.

Além de apoio e entrega do Kit Legado a seis cineclubes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, o Projetar premiou duas alunas do Cinema Nosso com cursos de formação complementar na indústria do audiovisual, através do projeto Mulheres Fazem Cinema; ofereceu os workshops Produzindo Estratégias de Redes para Filmes e Produção e Distribuição Cinematográfica para estudantes do Cinema Nosso; promoveu, em parceria com a Firjan, workshop sobre mercado cinematográfico; e organizou exibições especiais de filmes com o Instituto Benjamin Constant (IBC), Fundação Dorina Nowill e Cinema Nosso.

O Telecine promove, durante o mês de julho, uma ação voltada a todos os parceiros do Projetar, que poderão escolher entre três títulos nacionais do acervo Telecine para uma exibição especial com direito a kit lanche, brindes e muita conversa sobre cinema. As instituições contempladas serão o Cinema Nosso, Instituto Benjamin Constant, Fundação Dorina e os seis cineclubes do projeto – Imbariê nos Trilhos (Duque de Caxias – RJ), Cine Bob – Papo Reto (Complexo do Alemão – RJ), Subúrbio em Transe (Vista Alegre – RJ), Cine Taipas (Jardim Alvina – SP), Cine Favela (Vila Heliópolis – SP) e Cine Motriz (Ceilândia – DF).