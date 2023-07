Diretoras de fotografia protagonizam edição do Encontros de Cinema no Itaú Cultural

A partir das 19h de 25 de julho, o Itaú Cultural realiza mais uma edição do projeto Encontros de Cinema. Desta vez, o bate papo é com mulheres que construíram carreiras de sucesso e grandes produções audiovisuais. São elas: Flora Dias, diretora de fotografia de “Sinfonia da Necrópole” (2014), entre outros; “Lílis Soares”, primeira mulher a ganhar o prêmio de Melhor Fotografia no FESPACO (2023); e Mariane Nunes, que assina a direção de fotografia de “Chico Rei entre Nós”, de Joyce Prado. A mediação é de Fernanda Tanaka (foto), que assina a fotografia de cerca de 40 filmes.

Com programação mensal, Encontros de Cinema é dedicado integralmente ao cinema brasileiro. Leva ao público presencial do IC profissionais do setor para debater a produção audiovisual no país, com proposta formativa para jovens estudantes e interessados. Como todas as atividades oferecidas pela instituição, a entrada é gratuita. Os ingressos devem ser reservados em itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket.

Nesta edição, a dinâmica do evento se desvia um pouco do habitual. Em vez de exibir um único filme seguido de bate-papo, ele reúne quatro mulheres de carreira consolidada na área da fotografia de cinema. Elas selecionaram trechos de trabalhos seus para mostrar ao público e, em bate-papo, refletir sobre as suas experiências, o mercado cinematográfico no Brasil, seus processos de criação.

Com “Sinfonia da Necrópole”, Flora participou do 29º Festival Mar Del Plata e com “O Duplo” (2012) esteve presente na Semaine de la Critique, em Cannes. Ela também fez a direção fotográfica do filme biográfico “Ana e Vitória”, realizado por Matheus Souza. Desde 2009, trabalha em curtas e longas-metragens, muitas vezes ao lado de diretores disputados como Rui Poças, nos filmes “Tinnitus” e “Enterre seus Mortos”.

Lílis Soares leva a sua experiência como primeira mulher diretora de fotografia a ganhar o prêmio de Melhor Fotografia no FESPACO (2023), com o longa-metragem nigeriano “Mami Wata”. Escrito e dirigido por C.J. Obasi, o filme tem como pano de fundo o folclore da África Ocidental. É ganhador, também, do World Cinema Dramatic Special Jury Award for Cinematography, no Sundance Film Festival (2023).

Entre os seus trabalhos se destacam os longas-metragens de ficção brasileiros “Um Dia com Jerusa” e “Ó, Paí, Ó 2”, ambos de Viviane Ferreira. A fotografia de Lílis se encontra, ainda, no documentário “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente. Além do cinema, ela já trabalhou em mídia digital e TV em países como França, Brasil, Rússia e Angola.

Outra convidada do Encontros, Mariane Nunes, usa a imagem em suas obras como matéria-prima para a expressão e representação da população afro-diaspórica. Ela procura contribuir, assim, para a construção de uma sociedade antirracista e igualitária. Destaque para seu longa-metragem documental “Chico Rei entre Nós”, de Joyce Prado, selecionado na 44ª Mostra Internacional de São Paulo e para o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul 2020.

Presente nos mais importantes festivais de cinema do Brasil e do mundo, Mariane fez, também, a direção de fotografai do álbum-visual “Bom mesmo é estar de baixo d’água” e dos videoclipes Notícias de Salvador e Acalanto, da cantora Luedji Luna. Ainda trabalhou nas três temporadas do programa TransMissão, apresentado por Linn da Quebrada e Jup do Bairro, com direção de Claudia Priscila e de Kiko Goifmann, do Canal Brasil.

Para fechar esse time de convidadas, a mediação é de Fernanda Tanaka. Também diretora de fotografia, ela já fez quase 40 longas-metragens, além de diversas séries e comerciais. Ganhou em 2004, o prêmio de Melhor Fotografia do filme “Brincadeira”, no 4º Festival de Cinema de Varginha. Em 2015, levou a mesma premiação com o filme “Do meu Lado”, no 10º Festival de Cinema e Vídeo dos Sertões.

Fernanda faz parte da Associação Brasileira de Cinematografia – ABC, há 18 anos. Entre seus mais recentes trabalhos destacam-se os longas-metragens “Raquel 1:1”, realizado por Mariana Bastos, “As Órfãs da Rainha”, de Elza Cataldo, ganhador de vários prêmios, como o Prêmio de Melhor Filme Histórico na 14ª edição do Toronto International Women Film Festival, no Canadá, e a primeira temporada da série da Netflix, “De Volta aos 15”. Atualmente, faz a direção fotográfica de mais uma série, “Tarã” – esta para a Disney +, com direção de Juliana Rojas e Marco Dutra e apresentação de Xuxa Mehnegel.