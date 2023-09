Cinema do IMS Paulista exibe a mostra Seis Vezes Mulher

De 13 a 23 de setembro, o Cinema do IMS Paulista apresenta a mostra Seis Vezes Mulher, composta por uma seleção de documentários dirigidos por cineastas brasileiras, como Eunice Gutman e Katia Mesel, sobretudo entre os anos 1970 e 1980. Os filmes abordam as disputas em torno dos papéis reservados às mulheres, além de tensionar a linguagem do documentário. Neste mês, a programação inclui ainda três longas-metragens do diretor indiano Ruchir Joshi, todos inéditos no Brasil. Também serão exibidos os filmes “Os Doces Bárbaros”, de Jom Tob Azulay, e “Viver e Morrer em Los Angeles”, em homenagem, respectivamente, à cantora Gal Costa (1945-2022) e ao cineasta americano William Friedkin (1935-2023).

Concebido por Another Gaze e Cinelimite e realizado em parceria com o IMS, o programa Seis Vezes Mulher tem curadoria da pesquisadora Hanna Esperança e de William Plotnick. A seleção apresenta trabalhos das cineastas Inês Castilho, Helena Solberg, Regina Chamlian, Maria Inês Villares, Letícia Parente, Eunice Gutman e Katia Mesel, alguns deles em digitalizações recentes em 2k e 4K, viabilizadas pelo projeto Iniciativa de Digitalização de Filmes Brasileiros.

Os filmes selecionados abordam questões como o lugar da mulher na sociedade durante a ditadura militar, liberdade sexual, desigualdades entre mulheres de diferentes classes sociais, saúde mental, vozes femininas silenciadas e o cinema como ferramenta de reivindicação política e estética. Hoje (13/9), após a exibição dos filmes “Mulheres: uma Outra História” e “Sulanca”, haverá um debate com Eunice Gutman, Katia Mesel e Lorenna Montenegro. No dia 14, será exibido uma sessão de curtas, seguida de debate com a curadora Hanna Esperança, as pesquisadoras Mariana Queen Nwabasili e Patricia Mourão e as cineastas Inês Castilho e Eunice Gutman.

Outro destaque é a nova edição da Sessão Mutual Films, evento realizado a cada dois meses no IMS, com idealização e curadoria de Aaron Cutler e Mariana Shellard. Neste mês, o foco será a obra do diretor, escritor e fotógrafo indiano Ruchir Joshi. Entre 20 e 21 de setembro, serão exibidos três filmes de Joshi, todos inéditos no Brasil, em cópias restauradas: “Egaro Mile” (Onze milhas), seu único longa-metragem, que apresenta a tradição milenar dos Bauls, artistas itinerantes que contam histórias, e os filmes “Memórias da Cidade do Leite” e “Contos do Planeta Kolkata”, relatos da vida em cidades indianas. Junto a estes dois últimos, será projetado o curta-metragem “Chegada”, de Mani Kaul, pioneiro no movimento do Cinema Paralelo indiano e forte referência para Joshi.

Em celebração ao legado da cantora Gal Costa, que completaria 78 anos neste mês, o cinema exibe o documentário “Os Doces Bárbaros” (1976), dirigido por Jom Tob Azulay. O filme registra a turnê que Gal, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Caetano Veloso fizeram em 1976 em comemoração aos dez anos de suas carreiras. O longa-metragem será projetado nos dias 24 de setembro, em cópia digital 4k, e 27 de setembro, em película 35 mm. A proposta é oferecer ao público do IMS a oportunidade de apreciar um mesmo filme em boas cópias em formatos diferentes, digital e analógico.

Outro homenageado será o cineasta norte-americano William Friedkin, falecido em agosto. No dia 30 de setembro, o público poderá assistir em DCP, nas telas do IMS, um de seus grandes filmes: “Viver e Morrer em Los Angeles” (1985). O longa-metragem trata da perseguição ao falsificador de dinheiro e artista plástico Eric Masters, interpretado pelo então jovem e pouco conhecido Willem Dafoe, por um policial em busca de vingança. No filme, a trilha sonora de Wang Chung mescla-se quase que indissociavelmente às cenas de ação e perseguições de carro.