Governo do Estado de São Paulo prorroga inscrições da Lei Paulo Gustavo para fomentar projetos em 24 linhas de editais

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia a prorrogação das inscrições para as 24 linhas de editais da Lei Paulo Gustavo. Este fomento, que representa um marco para a cultura e a indústria criativa no estado, tem como objetivo beneficiar mais de 900 projetos com um investimento de 356 milhões de reais. São Paulo é a região do país que mais receberá recursos e para os editais de audiovisual, serão destinados 70% dos recursos desta Lei.

O programa, que leva o nome do humorista Paulo Gustavo, cujo legado artístico continua a inspirar gerações, demonstra o comprometimento do Estado de São Paulo em fortalecer o setor cultural e audiovisual, impulsionando a retomada do pós-pandemia.

As inscrições estarão divididas em quatro blocos e contemplarão diversas categorias audiovisuais. Para o artigo 6°, os projetos selecionados receberão valores que variam entre 6 milhões e 30 mil reais, enquanto o artigo 8° contemplará projetos com valores entre 400 mil e 30 mil reais. Os pagamentos serão realizados até o final de dezembro de 2023, proporcionando um suporte financeiro crucial para o desenvolvimento das iniciativas selecionadas.

Os proponentes interessados podem realizar suas inscrições por meio do site oficial do programa, que dispõe de recursos de acessibilidade para atender a todas as necessidades. Para esclarecimento de dúvidas, a equipe de suporte está disponível via e-mail em leipaulogustavo@sp.gov.br ou na plataforma de inscrições através do e-mail suportesistemalpg@sp.gov.br.

Confira o calendário e as datas de inscrições:

Bloco 1: inscrições até 26 de setembro

Editais 2, 3, 4, 5 e 6

Linhas

Produção de Longa Metragem de baixo orçamento

(ficção, animação ou documentário)

Produção de Longa Metragem

(ficção, animação ou documentário)

Séries

(ficção, animação ou documentário)

Games ou XR

Websérie

Bloco 2: inscrições até 27 de setembro

Editais 1, 7 e 8

Linhas

Produção de Curta Metragem

(ficção, animação ou documentário)

Salas de cinema

(Adequações de espaços culturais para salas de cinema, manutenção e/ou modernização de sala de cinema)

Cinema de Rua ou Itinerante

(manutenção e ou modernização)

Bloco 3: inscrições até 28 de setembro

Editais 9 a 16

Linhas

Fomento a Cineclubes

Formação e Qualificação em Audiovisual

Festivais e mostras Audiovisuais

Aprimoramento Técnico para produtores audiovisuais

Digitalização de acervos

Apoio às pequenas e microempresas audiovisuais

Distribuição de produção audiovisual nacional

Licenciamento de obras

Bloco 4: inscrições até 29 de setembro

Editais 17 a 24

Linhas

Fomento à Economia Criativa

Manutenção de Atividades

Manutenção de Espaços

Difusão Cultural

Festivais Culturais

Saberes, memórias e pertencimento – PREMIAÇÃO

Aprimoramento Artístico-Cultural

Territórios Culturais e Pontos de Cultura

Não perca a oportunidade de participar deste importante programa de fomento à cultura e à indústria criativa do Estado de São Paulo.