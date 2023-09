Documentário “Memória Sufocada” estreia no Canal Brasil

O longa inédito “Memória Sufocada”, dirigido por Gabriel Di Giacomo, estreia no Canal Brasil, no dia 15 de setembro, às 20h10. O documentário traz a trajetória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, militar conhecido por torturar opositores à Ditadura Militar no Brasil. O longa apresenta os desdobramentos de suas atitudes na história recente do país. O filme fez parte da seleção oficial do Festival de Havana em 2022 e da seleção oficial da Mostra Brasil/Novos Diretores na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo em 2021.

A produção foi realizada durante a pandemia e idealizada na mesma época em que o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu defendendo o militar Ustra, fato que serviu de ponto de partida para Gabriel. A montagem do longa contou apenas com conteúdos previamente disponíveis na internet, garimpados pelo diretor e escolhidos com o objetivo de preservar uma memória coletiva acerca do tema, que com o passar dos anos ganhou novas versões e, com a disseminação das fake news, muitos apoiadores.