Canal Brasil exibe “Crônica de uma Cidade Partida”

Inédito na TV, o documentário “Crônica de uma Cidade Partida” estreia no Canal Brasil no dia 30, às 20h. Com direção de Ricardo Nauenberg, o longa faz uma reflexão sobre a falta de políticas públicas focadas em habitação e o crescimento da violência no Rio de Janeiro. O filme vai ao ar no canal na faixa É Tudo Verdade, dedicada ao mais importante festival de documentários do país e com curadoria do crítico de cinema, jornalista e escritor Amir Labaki.

Com a história da Cruzada São Sebastião como pano de fundo, “Crônica de uma Cidade Partida” faz uma análise sobre a escalada da criminalidade no Rio de Janeiro e sua relação com os problemas habitacionais da cidade. O documentário é contado através de depoimentos de personagens como Jonathan e Dudu, ex-traficantes; o policial Rômulo; Dona Vera e Valéria, ativistas comunitárias; José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro; e o jornalista André Trigueiro.