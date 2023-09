Mostra Ecofalante de Cinema e BASF levam festival gratuito de cinema a Jacareí

Foto: “Exu e o Universo”, de Thiago Zanato

Entre os dias 14 e 23 de setembro, a cidade de Jacareí receberá a 12ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, considerada um dos maiores festivais do Brasil e o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais. Totalmente gratuita, a programação contará com a exibição de mais de 20 filmes, incluindo obras premiadas em festivais nacionais e internacionais, destaques da edição mais recente da Mostra Ecofalante em São Paulo e exibições para o público infanto-juvenil.

O evento conta com sessões abertas ao público na Sala Mário Lago, seguidas por debates com especialistas, ativistas e coletivos da região do Vale do Paraíba (SP). A Mostra realiza ainda exibições educacionais na Etec Cônego José Bento, na Faculdade Anhanguera, na Faculdade de Tecnologia (Fatec), no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), no Sesi, no Senai e em quatro escolas da rede pública de ensino de Jacareí: EE Amaury Teixeira Vasques, EE Olívia do Amaral Santos, EMEF Beatriz Junqueira da Silveira Santos e EMEF Luiz Carlos Maiola Covre.

A sessão de abertura da Mostra Ecofalante começa dia 14 de setembro, às 19h, na Sala Mário Lago. O filme exibido será “A Invenção do Outro”, de Bruno Jorge. Vencedor dos prêmios de júri e de público na 12ª edição da Mostra Ecofalante, realizada em São Paulo no mês de junho, o documentário retrata a maior expedição das últimas décadas na Amazônia realizada pela Funai para tentar encontrar e estabelecer o primeiro contato com um grupo de indígenas isolados da etnia dos Korubos, em estado de vulnerabilidade.

Dirigida por Chico Guariba e realizada pela OSC Ecofalante, a Mostra Ecofalante de Cinema já alcançou um público de mais de 940 mil pessoas desde sua primeira edição, em 2012.

A programação da Mostra Ecofalante em Jacareí inclui filmes de destaque das edições mais recentes do festival em São Paulo. “Cinzas da Floresta”, de André D’Elia, teve sua estreia mundial na 12ª edição da Mostra, em junho deste ano; o longa-metragem mostra a importância das brigadas voluntárias de combate a incêndios florestais no Brasil no contexto de mudanças climáticas e descontrole dos incêndios na Amazônia. “Lavra”, de Lucas Bambozzi, foi premiado pela escolha do público do festival em 2022. Este documentário híbrido investiga as consequências do maior crime ambiental do Brasil: o rompimento da Barragem do Fundão na cidade de Mariana, em 2015.

A luta dos povos indígenas tem forte presença na programação. Além do filme de abertura (“A Invenção do Outro”, de Bruno Jorge), a Mostra exibe “Amazônia, a Nova Minamata”, obra mais recente do consagrado cineasta Jorge Bodanzky. O documentário acompanha a saga do povo Munduruku para conter o impacto destrutivo do garimpo de ouro em seu território ancestral, enquanto revela como a doença de Minamata, decorrente da contaminação por mercúrio, ameaça hoje os habitantes de toda a Amazônia.

Questões raciais também estão presentes em diversos filmes do evento. “Exu e o Universo”, de Thiago Zanato, foi escolhido como o melhor filme da Competição Latino-Americana pelo público da 12ª Mostra Ecofalante e também premiado no Festival do Rio e na Mostra Internacional de São Paulo. Neste longa-metragem, um professor nigeriano e sua comunidade lutam para provar que seu deus Exu não é o diabo, frente aos ataques à liberdade de culto e ao racismo sistêmico no Brasil. “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente, traça uma cinebiografia daquela que inaugura a existência de atrizes negras em palcos, televisão e cinema no Brasil. Por sua vez, o carioca “Rolê – Histórias dos Rolezinhos”, de Vladimir Seixas, retrata o movimento de ocupações nos shoppings que escancarou as barreiras impostas pela discriminação racial e exclusão social.

Filmes internacionais recentes também integram a programação da Mostra em Jacareí. O documentário “Filhos do Katrina”, de Edward Buckles Jr., discute a questão do racismo ambiental, dando voz a jovens expulsos de suas casas pelo Furacão Katrina e abandonados pelo governo. “Girl Gang”, de Susanne Regina Meures, retrata uma influencer adolescente de Berlim e mostra que, apesar dos seguidores, brindes e dinheiro, as aparências enganam.

Para o público infanto-juvenil, a Mostra exibe quatro animações, incluindo uma produção nacional e três francesas. “Meu Nome é Maalum”, de Luísa Copetti, conta a história de uma menina negra brasileira que enfrenta os desafios de uma sociedade racista e, com a ajuda de sua família, transforma a tristeza em orgulho por sua ancestralidade. Em “Vanille”, de Guillaume Lorrin, uma pequena parisiense embarca numa aventura cheia de mistérios em Guadalupe e faz as pazes com suas origens. “A Viagem do Príncipe”, dirigida por Jean-François Laguionie e Xavier Picard, mostra as aventuras e os preconceitos enfrentados por um príncipe numa terra estrangeira, de cultura e hábitos diferentes e que se construiu em oposição à natureza. Já “Zarafa”, de Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie, traz a história da amizade entre Maki, de apenas 10 anos, e Zarafa, uma girafa órfã.

Atividades paralelas: Encontro dos Grêmios Estudantis e Workshop “Curta na Prática”

No dia 13 de setembro, a Mostra Ecofalante de Cinema participa do Encontro dos Grêmios Estudantis do Vale do Paraíba – Polo 13, organizado pela Diretoria de Ensino da Região de Jacareí. O encontro será realizado no Teatro Ariano Suassuna – Complexo Educacional Paulo Freire, a partir das 10h.

No evento, que contará com a participação de cerca de 500 jovens de 300 escolas, serão exibidos curta-metragens da programação da Mostra Ecofalante de Cinema.

Também integra a programação da Mostra Ecofalante em Jacareí o workshop “Curta na Prática”, com o produtor cultural Wagner Rodrigo. A atividade é gratuita e acontece nos dias 16 e 23 de setembro, das 14h às 18h, no Centro da Juventude.

O objetivo deste workshop é trazer uma formação teórica e prática de vídeo, passando pelas etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Serão apresentadas aos participantes as referências básicas dentro da linguagem audiovisual, mostrando planos, tipos de enquadramentos e ângulos, movimentos de câmera, equipamentos, funções e etapas necessárias dentro de uma produção audiovisual.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de setembro através do link.

A itinerância da 12ª Mostra Ecofalante de Cinema em Jacareí (SP) é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O evento é uma apresentação da BASF, tem patrocínio da Taesa e apoio da Drogasil e da Valgroup. Tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Jacareí (por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Cultural de Jacarehy), da Embaixada da França no Brasil, do Programa Ecofalante Universidades e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A produção é da Doc & Outras Coisas e a coprodução é da Química Cultural. A realização é da Ecofalante e do Ministério da Cultura.

Mostra Ecofalante de Cinema – Jacareí

Data: 14 a 23 de setembro

Programação gratuita: ecofalante.org.br

Local de exibição: Sala Mário Lago – R. Barão de Jacareí, 122 – Centro