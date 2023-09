Maior festival de documentários sobre vida outdoor, meio ambiente e aventura do Brasil exibirá 30 filmes

Foto: Cena de “Reel Rock: Resistance Climbing” (EUA)

Cinema em clima de piquenique, com algumas das melhores produção nacionais e internacionais e de graça. Essa é a proposta do Rocky Spirit, que chega a 13ª edição neste final de semana, na capital paulista. Serão 30 documentários sobre vida outdoor, meio ambiente e aventura exibidos entre o sábado (16) e domingo (17), no Parque Villa-Lobos, ao lado do Anfiteatro.

As exibições começam sempre no início da noite, a partir das 19h, tanto no sábado como no domingo. O clima de cinema de céu aberto fica ainda mais intenso quando o telão alta definição ilumina o parque. Bem antes, no início da tarde, a partir das 13h, os grupos de amigos e familiares já podem entrar no clima de festa no parque. A organização do Rocky Spirit oferece uma programação variada, com a atividades e ativações para adultos e crianças, como recreação infantil, aulas de slackline, aulas de yoga, entre outras. O público poderá contar também com food trucks e shows.

No sábado, a partir das 17h30, o coletivo musical Grooveria sobe ao palco para tocar versões dançantes de clássicos da MPB. No domingo, no mesmo horário, é a vez do cantor, compositor e ator João Sabiá.

Além das exibições, o público terá a oportunidade de conhecer e interagir com diretores e personagens de produções nacionais. No sábado, por exemplo, participa do evento David Santos, protagonista do documentário “10/03”, sobre sua vida após o atropelamento que lhe custou braço; e Aretha Duarte, primeira negra latino-americana a chegar ao topo do Everest e que trabalhou com reciclagem para ajudar a bancar a expedição.

Além das edições presenciais em São Paulo e Rio de Janeiro, que será nos dias 23 e 24 de setembro na Praia de Ipanema, o Rocky Spirit tem também versão on-line. O público poderá assistir aos documentários entre 25 de setembro e 8 de outubro no site oficial do evento, https://rockyspirit.com.br, e escolher seus favoritos. Assim como no festival presencial, a versão digital também é gratuita.