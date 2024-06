Documentário acompanha apresentação do maestro Kleber Mazziero em Cuba

Dirigido por Fabiana Parra, o documentário “Sin Embargo, uma Utopia” tem Kleber Mazziero como produtor executivo, e estreia com exclusividade no Reserva Cultural (SP), no próximo dia 20 de junho. O longa, que começou com um registro de um concerto, tornou-se, como explica o maestro, “sobre a situação de Cuba”.

O filme abre e encerra com ele próprio fazendo um apelo ao presidente e à vice-presidenta dos EUA para colocar um fim ao embargo do país a Cuba que já dura mais de 60 anos, e começou a passar por um relaxamento no governo de Barack Obama, mas voltou a ser irrestrito durante a presidência de Donald Trump.

Mazziero conta que o filme nasceu de um projeto pessoal, sobre a ida de um compositor brasileiro a Cuba, mas, aos poucos, foi ganhando outros contornos.

Durante dez dias em Cuba, Parra filmou mais de 15 horas de material, entre o concerto, imagens de cobertura, entrevistas e tomadas de lugares como o Conservatório Amadeo Roldán e a Escuela Internacional de Cine y TV, em San Antonio de los Baños.

Como maestro, Mazziero regeu e dirigiu três óperas, ao longo de sua carreira. Depois, foi para o teatro, montando onze peças e logo foi para o cinema com mais de 38 filmes – com títulos premiados em cinco continentes.

“Sin Embargo, uma Utopia” é uma coprodução Kaza Véia Produções e Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos – ICAIC.