Canal Brasil dedica quase 24 horas de programação aos 80 anos de Chico Buarque

Foto © Francisco Proner

Chico Buarque, um dos maiores artistas brasileiros, completa 80 anos nesta quarta, 19/06, e o Canal Brasil vai dedicar um dia inteiro de programação ao aniversariante. A Maratona Chico Buarque tem início na terça, dia 18, às 23h45, com uma edição especial do Cinejornal sobre a carreira do cantor e segue até a noite de quarta com ficções, documentário, shows e programas que contam com a participação de Chico.

Entre os longas de ficção selecionados para a mostra estão “Dona Flor e seus Dois Maridos”, de Bruno Barreto; “Vai Trabalhar Vagabundo II”, de Hugo Carvana; e “Para Viver um Grande Amor”, de Miguel Faria Jr., que contam com a participação de Chico na trilha sonora. Em “Vai Trabalhar Vagabundo”, de Hugo Carvana, “A Ostra e o Vento”, de Walter Lima Jr., e “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues, o homenageado foi o responsável pela canção tema.

Chico também marca presença no audiovisual brasileiro com obras que foram inspirações para roteiros. O longa “Veja esta Canção”, de Cacá Diegues, conta quatro histórias de amor, entre elas, uma baseada na música “Samba do Grande Amor”. “Benjamim”, de Monique Gardenberg, tem o roteiro baseado no livro homônimo, escrito pelo artista. E “Abismo Prateado”, de Karim Aïnouz, foi inspirado na canção “Olhos nos Olhos”, de Chico Buarque. O documentário “Uma Noite em 67”, de Renato Terra e Ricardo Calil, completa a seleção de longas da maratona com um resgate histórico do 3º Festival de Música Popular Brasileira, que teve Chico como um dos candidatos.

A música também faz parte da homenagem com exibições de três shows. “Palavra de Mulher – O Cabaret dos Amores” é um misto de show e teatro e é estrelado por Lucinha Lins, Tânia Alves e Virgínia Rosa, que revisitam o universo feminino a partir das canções do aniversariante. “Banda Seu Chico – Tem Mais Samba” traz a apresentação do grupo que reúne sucessos do homenageado em um pocket show com o tempero e sotaque pernambucano. Não poderia faltar Chico no palco, então “Chico Buarque na Carreira”, a gravação do espetáculo “Na Carreira”, também vai ao ar na maratona.

Ainda serão exibidos uma edição especial do Cinejornal e o episódio de “Sangue Latino” em que o apresentador Eric Nepomuceno recebe o artista em uma conversa sobre a passagem do tempo, a Revolução Cubana e sua relação com a América Latina e com a família. No Cinejornal, Chico conversa com Simone Zuccolotto sobre a elaboração de trilhas sonoras para o cinema, entre elas a de “Dona Flor e seus Dois Maridos”, primeiro filme que será exibido na maratona. Para esta trilha, Chico escreveu a canção “O que Será” e dividiu em três diferentes músicas, uma para cada momento do filme.