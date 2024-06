Sandra Kogut apresenta mostra de audiovisual expandido

Sempre transitando entre o cinema, a televisão, a videoinstalação e a arte visual, Sandra Kogut apresenta seu novo projeto: “No Céu da Pátria nesse Instante”, uma instalação de audiovisual expandido, no Sesc Niterói. Em cena, registros de pessoas que participaram ativamente das eleições de 2022, numa espécie de retrato audiovisual de um país dividido. Para que o visitante possa compreender o que está sendo projetado, ele precisa interagir com o outro, com o vizinho, numa simbologia de reconexão entre as pessoas. A mostra pode ser visitada de 20 de junho a 20 de julho.

Em 2020, Sandra Kogut ganhou uma bolsa na universidade de Harvard, nos EUA, com a qual registrou os personagens que serviram de matéria-prima para o projeto No Céu da Pátria Nesse Instante. O material registrado deu origem ao filme “No Céu da Pátria Nesse Instante”, documentário de longa-metragem que estreou no 56º Festival Brasileiro de Cinema de Brasília e com estreia comercial prevista para o fim deste ano. Nessa exposição, a artista utiliza registros que vão além do longa-metragem.

Numa sala escura, Sandra Kogut projeta frases no ar. São comentários de cidadãos comuns sobre as eleições de 2022, recolhidos ao longo de 2022 e 2023. Ao entrar no local, as pessoas são atingidas por frases que representam posições políticas diversas, tornando-se elas mesmas as telas.

A exposição conta também com um trabalho sonoro de O Grivo, grupo de música experimental, formado pelos mineiros Nelson Soares e Marcos Moreira. Com o apoio de fones, o público pode ouvir um pouco das conversas gravadas pelo projeto. A mostra contempla ainda uma projeção no chão de imagens do 8 de janeiro feitas pela artista. O texto crítico é de Consuelo Lins.