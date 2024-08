“Tire 5 Cartas”, comédia estrelada por Lilia Cabral, chega ao Canal Brasil

Estreia no Canal Brasil, nesta sexta-feira, dia 23, às 21h, o longa-metragem “Tire 5 Cartas”, de Diego Freitas. Na comédia, Fátima (Lilia Cabral) é uma taróloga que mora no Rio de Janeiro e aplica golpes em seus clientes junto ao marido (Stepan Nercessian). Porém, ela acaba envolvida em um caso de roubo de anel e ambos decidem retornar para a terra natal em São Luís, no Maranhão, para fugir dessa encrenca. Os cantores Alcione e Sidney Magal participam do filme e, por isso, o Canal Brasil também exibirá os documentários “Alcione – O Samba é Primo do Jazz”, às 19h50, e “Me Chama que Eu Vou”, às 22h30.

“Tire 5 Cartas” foi produzido e gravado no estado do Maranhão e, no enredo, Fátima (Lília Cabral) é uma mulher de 60 anos que sonha em ser cantora e deixa suas origens para ir ao Rio de Janeiro tentar a sorte. Entretanto, sua carta virou e Fátima se torna uma taróloga golpista, enquanto seu marido Lindoval (Stepan Nercessian) se apresenta como um cover de Sidney Magal. Sem querer, um anel roubado aparece misteriosamente em sua casa, e ela e Lindoval fogem de volta para o Maranhão começando uma aventura.