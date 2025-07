3ª Mostra Cinema, Mineração e Meio Ambiente discute tragédias e dilemas

De 24 a 27 de julho, o cinema Reserva Cultural (Av. Paulista, 900, Bela Vista), em São Paulo, será tomado por histórias ainda soterradas. A Mostra Cinema, Mineração e Meio Ambiente apresenta documentários e ficções que questionam o custo humano e ecológico da extração mineral, promovendo reflexão e debate sobre os impactos da mineração.

Dentre os títulos exibidos está “O Silêncio das Ostras” (foto, 2024), obra brasileira de ficção que estreou este mês nos cinemas. O público também terá a oportunidade de conferir os filmes “O Monstro de Ferro Contra o Sul da Bahia” (2025), “O Maior Trem do Mundo” (2019), “Mar de Lama” (2023), “Ao Fundo” (2023), “Memorial Vivo” (2023), além dos inéditos “Suçuarana” (2024) e “O Monstro de Ferro”.

Todas as sessões começam às 20h e contam com a exibição de um curta e um longa-metragem. Ao fim de cada uma, haverá um bate-papo com convidados e a participação do público. A ideia é permitir uma imersão não apenas nos filmes apresentados, mas também saber sobre as motivações das histórias, bastidores e as temáticas envolvidas nas obras.

Em sua 3ª edição, a mostra tem sido ponto de encontro da arte e ativismo, levando um tema caro ao país para o debate na cidade onde a economia gira, mas que a mineração não faz parte do dia a dia das pessoas.

O Instituto Camila e Luiz Taliberti, realizador da mostra, criado em memória dos irmãos Camila e Luiz, que perderam a vida no rompimento da barragem de rejeitos de minério Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, promove ações culturais e de sustentabilidade que alertam a sociedade para os riscos da mineração predatória. Desde sua criação, o Instituto atua para transformar luto em mobilização cultural e ambiental, promovendo debates sobre sustentabilidade e direitos das comunidades afetadas pela mineração.

Mostra Cinema, Mineração e Meio Ambiente

Data: 24 a 27 de julho, às 20h

Local: Reserva Cultural – Av. Paulista, 900, Bela Vista, São Paulo

Entrada gratuita