EMC e Secult lançam edital que garante R$ 1 milhão para o setor audiovisual mineiro

Estão abertas as inscrições para o Circula Minas Audiovisual. Lançado pelo Governo de Minas, por meio da Empresa Mineira de Comunicação (EMC) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), o edital vai destinar R$ 1 milhão para profissionais e coletivos do audiovisual.

Além de produzir obras, o setor audiovisual precisa circular no Brasil e no exterior por festivais, mostras, seminários, eventos de negócios e promoções da área. O Circula Minas Audiovisual chega para atender essa demanda. Serão 30 repasses destinados às categorias “Circulação e promoção do audiovisual mineiro no Brasil” e “Circulação e promoção do audiovisual mineiro no exterior”.

O Circula Minas Audiovisual é um dos 13 editais lançados por meio do Fundo Estadual de Cultura. A inscrição vai até o dia 11 de agosto e pode ser feita por meio do link http://200.198.28.211/incentivo/usuarios/entrar. O edital pode ser conferido no site www.secult.mg.gov.br/editais/fundo-estadual-de-cultura-fec/editais-fec.