Cine Santa Tereza apresenta mostra de clássicos e obras premiadas do cinema nacional e internacional

O Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte (MG), inicia sua programação de 2025 com a mostra Tela em Transe: Desertos em Cena, uma viagem cinematográfica por paisagens desérticas e áridas retratadas em filmes de diferentes gêneros. A mostra, que acontece ao longo de janeiro e início de fevereiro, traz 26 filmes, incluindo clássicos e obras premiadas do cinema nacional e internacional. A programação completa está disponível no Portal Belo Horizonte. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla ou na bilheteria do cinema, conforme disponibilidade.

A seleção de filmes abrange narrativas que vão de histórias reais a futuros distópicos, incluindo dramas, faroestes, ficções científicas e aventuras. Cenários icônicos como o Monument Valley (EUA), o deserto do Saara (no nordeste da África), Abu Dhabi (Emirados Árabes) e o sertão brasileiro ganham destaque, potencializando tramas de grande impacto cinematográfico.

Entre os destaques estão “Duna: Parte 1” (2021) e “Duna: Parte 2” (2024), dirigidos por Denis Villeneuve, além do premiado “Nomadland” (2021), vencedor do Oscar nas categorias Melhor filme, Melhor direção (Chloé Zhao) e Melhor atriz (Frances McDormand). O repertório inclui ainda clássicos, como “Rastros de Ódio” (1956), de John Ford, “Lawrence da Arábia” (1962), de David Lean, “Era uma Vez no Oeste” (1968), de Sergio Leone, “Mad Max: Além da Cúpula do Trovão” (1985), de George Miller e George Ogilvie, além de títulos como “Onde os Fracos Não Têm Vez” (2007), dos irmãos Joel e Ethan Coen, e “Django Livre” (2012), de Quentin Tarantino.

O cinema nacional é representado por títulos emblemáticos, como “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), de Glauber Rocha, uma das principais obras do Cinema Novo. A programação também inclui dois filmes da chamada “geração Árido Movie”: “Cinema, Aspirinas e Urubus” (foto, 2005), de Marcelo Gomes, e “O Céu de Suely” (2006), de Karim Aïnouz.

Realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte por meio do Cine Santa Tereza, a Mostra Tela em Transe: Desertos em Cena conta com o apoio da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil e do Institut Français.

Mostra Tela em Transe

Data: até 2 de fevereiro

Local: Cine Santa Tereza – Rua Estrela do Sul, 89, Praça Duque de Caxias, Santa Tereza, BH/MG

Ingressos: retirada na plataforma Sympla ou na bilheteria, com 30 minutos de antecedência