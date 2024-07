“Pequenos Mestres”, série infantil sobre cultura popular, chega na TV Brasil

“Pequenos Mestres”, série feita por crianças e para crianças, que explora a riqueza cultural e a tradição popular brasileira, estreia nesta segunda-feira (8/07), às 8h30, na TV Brasil, dentro da programação da TV Brasil Animada. Em 13 episódios, apresentadores mirins exploram o universo de grandes mestres de expressões artísticas e culturais, como xilogravura, maracatu, frevo, mamulengo, entre outros. A direção é da cineasta Bárbara Cunha, diretora de outras séries infantojuvenis, como “Borboletas e Sereias”, exibida na TV Cultura. Também dirigiu o documentário “Flores do Cárecere” e outras séries para televisão. Os episódios serão exibidos de segunda a sexta-feira, sempre às 8h30.

A primeira temporada de “Pequenos Mestres” foi rodada em Pernambuco. Os personagens revelam a importância de preservar a identidade por meio da arte popular e da tradição que é passada de geração em geração. A obra foi realizada por meio do edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) – TVs Públicas, com produção da 99 Produções e coprodução da Coentro Produções.

A faixa TV Brasil Animada apresenta uma programação especialmente pensada para o público infantil, com conteúdo educativo, inclusivo e focado na diversidade e na cidadania brasileira.