Com seu papel no longa “Silencio”, Yasmin Martins Mendes é indicada como Melhor Atriz no Septimus Awards, da Holanda

A atriz e produtora executiva brasileira, natural de Teresópolis no Rio de Janeiro, Yasmin Martins Mendes foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz Americana, no Septimus Awards, da Holanda, pelo trabalho como protagonista do drama “Silencio”, filme de Diego Esteve. A cerimônia acontece em 19 e 20 de agosto, em Amsterdã, capital holandesa.

Yasmin se junta à Alanis Guillen e Tainá Müller entre as artistas brasileiras já indicadas na mesma categoria do prêmio. Em 2023, Guillen foi indicada pelo trabalho em “Pantanal” e Müller venceu a categoria pelo papel na série policial “Bom Dia, Verônica”.

Em “Silencio”, disponível no Amazon Prime Video, Yasmin interpreta a roteirista Sara Garcia, que enfrenta a Síndrome do Pânico, enquanto tenta produzir seu próximo projeto.

Na televisão, Yasmin fez parte do elenco de “Mar do Sertão”, folhetim da TV Globo, como a personagem Aisha. A atriz é membro da Academia Brasileira de Cinema.

“Noite de Natal”, curta-metragem policial, é o novo projeto de Yasmin e tem rodado festivais de cinema ao longo de 2024. A produção renova a parceria com Diego Estive e retrata o tema delicado do abuso sexual em ambiente familiar.

Para 2025, a atriz já tem dois projetos na agenda: “Perfeita para Mim”, curta-metragem com lançamento previsto para março, e “Você, Eu e Nova York” (ou “You, Me & New York, título no inglês original em que a produção será gravada) que tem previsão de estreia para junho. O longa é estrelado e produzido por Yasmin, e estará disponível no Amazon Prime Video.