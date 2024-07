30 projetos são selecionados para o 8º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2024

A Associação Cultural Panvision divulgou a lista dos projetos selecionados para o 8º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2024. O evento de mercado do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024 contará com a participação de 30 projetos de 7 países, sendo 12 na modalidade Negocial+LAB e 18 na modalidade Negocial.

Este ano, o ECM+LAB registrou 101 inscritos, o mesmo número de 2023. Na lista dos projetos selecionados, 24 longas-metragens e 6 séries, sendo 23 projetos de ficção e 7 documentários. Os projetos apresentam pluralidade de temas, que inclui meio ambiente, ancestralidade, indígenas, família, amadurecimento e LGBTQIAP+.

Na modalidade Negocial+LAB, os selecionados participam do Laboratório, pitching e one to one (reuniões individuais). Na modalidade Negocial, os produtores participam de pitching, one to one e biblioteca de projetos. A Ouvinte+Biblioteca de Projetos permite que os participantes tenham seu projeto incluído na Biblioteca, disponibilizado a players e produtores participantes do ECM. E aos Ouvintes é permitido assistir às sessões de pitching, palestras formativas e demais atividades, com inscrições reabertas a partir do dia 15 de julho.

Os players confirmados para o evento são: Descoloniza Filmes, DiALAB, Embaúba Filmes, Globo Filmes, Globoplay, Habanero Films, Magma Cine, Matices Media, Movistar, ODS Lab, Ocean Film, Panda Filmes, Promovere, Sanfic Indústria Lab, SapCine, Telecine, Viralata Produções, Vitrine Filmes, Warner Bros Discovery.

A etapa Laboratório, realizada de forma on-line, inicia no dia 17 de julho, e conta com a Palestra de Abertura sobre o tema Produção Audiovisual, com Ricardo Kenski, produtor criativo que já foi Gerente de produção e conteúdo da Paramount e produtor da HBO Latin America. A segunda palestra na programação do LAB será no dia 15 de agosto e tem como tema Sustentabilidade no Mundo Audiovisual, ministrada pela integrante do grupo de trabalho do Selo Ecovision, Alejandra Marano, em “cross over” com os eventos de mercado: Bolivia Lab, Sanfic Indústria com Séries Lab e ODS Lab.

O ECM+LAB 2024, etapa presencial, será realizado de 6 a 8 de setembro, em Florianópolis, e reunirá mais de 20 players, nas rodadas de negócios, palestras, pitchings, reuniões one to one e exibições na Mostra Work in Progress. Os filmes selecionados para a mostra WIP, serão divulgados em agosto. As atualizações sobre o festival podem ser acessadas no site www.famdetodos.com.br e nas redes sociais (@famdetodos).

Confira a lista completa dos selecionados para o ECM+LAB 2024:

NEGOCIAL+LAB

Longa-metragem Ficção:

A Usina Atrás do Morro | Ricardo Lumpi & Lucas Abrahão | LPB Content | Brasil

El Man de la Moto | Manuel Díaz Polo | Contra Lo Corriente | Colômbia

Killa, El Valle de los Corderos | Claudio Araya Silva | Diabla Cine | Bolívia

Ama m’abé Taba Ama | Gal Solaris e Nádia Akawã Tupinambá | Espaço Imaginário | Brasil

Perros Salvajes | Martín Servente | Punio Cine | Argentina

Sueños de Cartón | James Camargo de Alba | Cóncavo Films SAS | Colômbia

Tainá | Renata Massetti | RM Image Projecs | Brasil

Longa-metragem Documentário:

Jamile e Janice | Luiz Bolognesi, Jamile Oliveira e Janice Cardoso | South | Brasil

Kunhangue – A Criação do Universo | Alexandre Werá | Enseada Filmes | Brasil, SC

No Angel | Veronica Pamoukaghlian | Nektar Films | Uruguai

Série Ficção:

Som e Silêncio | Laine Milan | Raça Livre Produções | Brasil

Série Documentário:

Comida da Floresta | Fábio Nascimento | Abrolhos Filmes | Brasil

NEGOCIAL

Longa-metragem Ficção:

Bom Retorno | Breno Alvarenga | Limonada Content House | Brasil

Comandanta Ñ | Daniel Moya | Bolívia

Cortejo dos Mortos | Jandir Santin | Enseada Filmes | Brasil

El el vuelo del Colíbri | Luís García Díaz | Colômbia

Es La Luna! | Jorge Alberto Vega Rivera | La Valiente | Colômbia

Exploraciones Silvestres | Franco Finocchiaro | Ladaia | Brasil

Los Desprotegidos | Ignacio Quaranta | Alfonsina al Mar Cine S.R.L | Argentina

Máfia do Crochê | Jordana Beck & Juliano di Paula | Kardeal Roteiros e Produtora Rockset | Brasil, SC

Micaela | José Fernández del Rio | Cinelibre Produções | Peru

Montevideo Vampiro | Cristhian Orta | Cuenco Cine | Uruguai

O Barco e o Rio | Bernardo Ale Abinader | Tem Dendê Produções | Brasil

Sabana | Jhina Hernandéz | Cinthadesiva Comunicaciones | Colômbia

Un Amputado | Ignacio Pavez | Naira Cine | Chile

Longa-metragem Documentário:

La Lima que se va | Juan Yactayo Sono | JYS Estudio Creativo | Peru

Série Ficção:

Bandoleiras | Vânia Lima & Silvia Galdino | Tem Dendê Produções | Brasil

Descobertas de Kaia | Jordan Nugem | Hype | Brasil

Gado | TBC | Ocean Films | Brasil, SC

Medievália | Eduardo Canci | Infinite Badger | Brasil, SC