“O Auto da Compadecida 2” ultrapassa a marca de 2 milhões de espectadores

Foto © Laura Campanella

“O Auto da Compadecida 2”, estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, já foi assistido por mais de 2 milhões de espectadores, nos cinemas, em menos de duas semanas. A renda acumulada é de R$ 44 milhões, segundo a Filme B Box Office Brasil. O filme ocupou o topo das bilheterias e de público pelo segundo final de semana consecutivo. “O Auto da Compadecida 2” é uma produção da Conspiração e da H2O Produções e tem distribuição da H2O Films. Dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes, o longa sobre as novas aventuras de João Grilo e Chicó chegou aos cinemas no dia 25 de dezembro, com sessões de pré-estreia lotadas em todo o Brasil, e foi lançado oficialmente no dia 26 de dezembro, em 1.152 salas de cinema.

“O Auto da Compadecida 2” se passa vinte anos depois da primeira história e mostra a pacata rotina de Chicó (Selton Mello) na mítica cidade de Taperoá, no sertão nordestino. Agora, ele vive da venda de santinhos esculpidos em madeira e conta a história da ressurreição de João Grilo (Matheus Nachtergaele). Seu grande amigo não dá notícias há duas décadas e Chicó acha que ele morreu novamente. Mas eis que João Grilo reaparece vivinho da silva e cheio de planos mirabolantes, que vão virar a cidade de cabeça para baixo.

Com grande elenco que também reúne Taís Araujo (Compadecida), Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela), Virgínia Cavendish (Rosinha) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro), “O Auto da Compadecida 2” tem coprodução da Claro, com patrocínios master do Instituto Cultural Vale e da Brahma, e patrocínios da Santa Helena, do Itaú Unibanco, TikTok, Nubank, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Emiliano.