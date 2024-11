RS Fantástico leva a maior delegação do cinema gaúcho para o Ventana Sur

O RS Fantástico se prepara para levar o cinema gaúcho a novos horizontes. Em dezembro, 40 representantes do setor audiovisual do Rio Grande do Sul partem para Montevidéu, onde participarão do Ventana Sur 2024, o maior evento de negócios audiovisuais da América Latina. Com um time de empresas e talentos diversos, incluindo nomes consagrados e novos produtores, o evento será o palco para o Rio Grande do Sul mostrar sua criatividade e inovação ao mundo.

A comitiva contará com a participação de renomadas produtoras gaúchas como a Bactéria Filmes, Druzina Content, Forno FX, Cinematográfica Pata Negra, Armazém de Imagens e Colateral Filmes, empresas que já estão em processo de internacionalização, além de empresas novatas no mercado internacional, como Lazuli Filmes, Sala Filmes, Convergência Produtora, Sinequanari Audiovisual, Hathor Filmes e Melancia Filmes e mais de 10 universitários das principais faculdades de cinema do estado, incluindo muitos que nunca saíram do país.

Para preparar as produtoras para o evento, a delegação RS Fantástico passou por uma ação de capacitação no último dia 14 de novembro, em Porto Alegre, realizado em parceria com a PUC-RS. A ação prévia tem como objetivo garantir que as empresas participantes estejam mais preparadas e capacitadas para aproveitar as oportunidades de networking, coprodução e negócios que o Ventana Sur oferece.

Organizado pelo Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais (INCAA) e pelo Marché du Film, do Festival de Cannes, o Ventana Sur é o principal ponto de encontro de distribuidores, compradores e produtores da indústria audiovisual global. Com 3.000 participantes credenciados e a presença de mais de 250 compradores internacionais, o evento oferece uma série de atividades estratégicas para quem busca financiamento, distribuição e coprodução de conteúdo latino-americano.

O Ventana Sur se destaca por suas diversas seções, como Primer Corte, Copia Final, Blood Window, Animation!, Proyecta, Punto Género, SoloSeries, entre outras, além de oficinas, conferências e sessões de pitching. O evento oferece uma plataforma única para promover o conteúdo latino-americano em todos os seus gêneros e formatos, incluindo ficção, documentários, animação, fantasia e produções queer latino-americanas.

O Ecossistema RS Fantástico é financiado por meio de recursos do Edital Ecossistema Regional de Audiovisual /LPG nº 13/2023 – Audiovisual IV, realizado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul – SEDAC/RS em parceria com a SICT e com apoio do IECINE – Instituto Estadual de Cinema.