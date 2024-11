Bebê astronauta Lupita vira filme através do edital da Lei Paulo Gustavo no Amazonas

Vencedor do edital da Lei Paulo Gustavo no Amazonas, o primeiro longa-metragem da bebê astronauta Lupita já está em produção. A personagem nasceu em 2019, na série que foi finalista de prêmios importantes, como da Academia Brasileira de Cinema e finalista do Festival comKids – Prix Jeunesse Ibero-American. Ainda sem data prevista para estrear, a animação foi batizada de “Lupita no Planeta Verde e Amarelo”, e mostrará as aventuras da bebezinha no Brasil. O projeto é uma coprodução entre o estúdio amazonense de tecnologia e entretenimento PetitFabrik e a produtora Druzina Content.

Ao todo, a Lupita protagoniza hoje a série de 13 episódios “Lupita no Planeta de Gente Grande”, que aguarda a segunda temporada; uma sequência de videoclipes “Lupita pelo Mundo”, que já viajou por Paris, pelo deserto do Saara, passou o Natal na Lapônia e explorou a Amazônia, entre outros lugares do mundo; e também 50 episódios com a garotinha em meio a perguntas e respostas sobre os mais variados temas para as crianças aprenderem sobre a vida e o mundo.