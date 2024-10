LATC anuncia o resultado final do Concurso LATINX 2024

O Latin American Training Center-LATC anunciou os argumentos vencedores do LATINX, seu tradicional concurso latino-americano de argumentos de longa-metragem, cujo tema da edição deste ano foi “viagens”.

Confira a lista completa dos projetos vencedores e finalistas de cada categoria:

Categoria “Brasil”

1º lugar – “A Ilha do Ontem” de Roger Bravo (São Paulo/SP)

Após se perderem em uma Ilha deserta, uma adolescente rebelde e seu irmãozinho hiperativo se juntam a um viajante do tempo biruta para voltarem para casa, embarcando numa aventura afrofuturista em busca de item mágico capaz de revelar qual será a memória mais feliz de suas vidas.

2º lugar – “Estranho familiar” de Leandro Souza (Salvador/BA)

Um jovem pugilista, ágil e introspectivo, precisa viajar em busca de um tio, do qual nunca ouvira falar antes, e convencê-lo a salvar a vida do seu pai, mas, ao encontrá-lo, ele descobrirá que existe um ódio mortal que atravessa a relação entre esses dois irmãos.

3º lugar – “Conexões e Partidas” de Taís Dassoler (São Paulo/SP)

No interconectado mundo contemporâneo, dois casais enfrentam desafios amorosos e profissionais de vidas entrelaçadas entre Brasil e Chile, culminando em novas configurações amorosas.

Categoria “En español”

1º lugar – “3 Años, 9 Meses, 5 Días” de Mercedes Arturo (Buenos Aires/Argentina)

Ana Beker foi uma aventureira argentina que atravessou o continente americano sozinha e a cavalo, unindo Buenos Aires a Ottawa nos anos cinquenta. Seu objetivo era provar que as mulheres podiam fazer o mesmo que os homens e estabelecer um recorde no caminho. Levou 3 anos, 9 meses e 5 dias para chegar à capital canadense. Em 1957 publicou um livro sobre sua viagem e depois desapareceu da vida pública, caindo no esquecimento. Este filme percorre seus passos para recuperar sua figura.

2º lugar – “La Estrella de Belén” de Pat Torales (Buenos Aires/Argentina)

“La Estrella de Belén” é um documentário que viaja pelo universo de Belén Correa, uma ativista trans que enfrentou inúmeros obstáculos e, ao mesmo tempo, obteve inúmeros aplausos em todo o mundo pelo seu talento artístico e pela força para organizar sua comunidade.

3º lugar – “Lirios” de Victoria Acevedo (Aguascalientes/México)

No meio de uma guerra entre religiosos e militares no México na década de 20, uma adolescente órfã precisa encontrar sua avó, enquanto seus poderes mágicos aparecem contra sua vontade.

Nesta edição, serão oferecidos os seguintes prêmios:

1º lugar – Brasil: R$ 2.500,00 + Sessão Online de Mentoria com profissional integrante da Rede Paradiso de Talentos no âmbito do programa Paradiso Multiplica.

1º lugar – En español: US$ 450 + Sessão Online de Mentoria com Kate Lyra.

2º lugar – Brasil: Voucher para o download do software Final Draft (avaliado em US$ 250).

2º lugar – En español: Voucher para o download do software Final Draft (avaliado em US$ 250).

3os lugares: Livro da Editora LATC.

Além disso, as 20 primeiras pessoas inscritas receberão um feedback escrito do seu argumento, independentemente da sua colocação final.

Este ano, o tema foi “viagens”, em seu sentido literal e figurado, e os argumentos finalistas de cada categoria foram avaliados por Gildon Oliveira Silva, da UESB, e Fabiano de Souza, da PUCRS. Os dez melhores argumentos em português também foram avaliados por Lilla Halla, cineasta brasileira, e Bartolomeu Luiz, produtor brasileiro. E os dez melhores argumentos em espanhol também foram avaliados por Kattia G. Zúñiga, cineasta costarriquenha-panamenha, além de Nathalia Lafuente e Victoria Apolinario, cineastas da produtora dominicana Karaya Films.

Abaixo a lista completa dos argumentos finalistas e sua colocação final:

Brasil

1) A Ilha do Ontem – Roger Bravo (São Paulo/SP)

2) Estranho familiar – Leandro Souza (Salvador/BA)

3) Conexões e Partidas – Taís Dassoler (São Paulo/SP)

4) Cajueiro – Guilherme Pedra (São Paulo/SP)

Um cinquentão em crise de meia idade, negligente afetivamente, vê a chance de se reconciliar com seu filho adolescente durante uma viagem de carro de São Paulo até o interior do Sergipe para cumprir o último desejo de seu falecido pai.

5) Nada Contra As Ondas – Carla Villa-Lobos (Rio de Janeiro/SP)

Lua recebe um presente nos seus 18 anos: gravações de áudio e fotos de seu pai que já falecera. Juntos viajam pelas estradas do Brasil.

6) Como Caem os Dentes – Xulia Doxágui (Paulista/PE)

Após regressar à cidade onde testemunhou a morte trágica de seu irmão gêmeo na infância, uma dentista é assombrada por fantasmas do passado, junto a uma inexplicável fome por doces.

7) A Estrada do Tempo – Fernando Serravalle (Salvador/BA)

Após a morte da matriarca, pai caminhoneiro e seu filho adolescente embarcam numa jornada pelo interior do Nordeste na tentativa de levantar dinheiro para salvar a casa em que a matriarca nasceu e viveu.

8) Vida passageira – Edgar Melo (São Paulo/SP)

A paixão pelo rock’n’roll ajuda uma adolescente a lidar com a morte da mãe e de seu professor de guitarra.

9) Viagem para Humanidade – Ricardo Rodrigues (Jaú/SP)

Em um futuro distópico, um grupo de PCDs liderado por Davi embarca em uma perigosa viagem pelo deserto transportando uma carga extremamente valiosa, um casal de jovens humanos perfeitos. No entanto, eles logo descobrem que a verdade por trás dessa missão pode mudar o destino da humanidade.

10) Desvio – Omar Rosário (Florianópolis/SC)

As amigas Lauren e Samantha, duas médicas americanas, fazem uma viagem solidária ao Brasil para atender indígenas e acabam inseridas em uma intrigante comunidade subterrânea que irá alterar suas percepções sobre a vida, salientando as diferenças entre elas. Enquanto Lauren busca se curar de traumas do passado, Samantha busca, incansavelmente, o caminho de volta para a casa.

En español

1) 3 Años, 9 Meses, 5 Días – Mercedes Arturo (Buenos Aires/Argentina)

2) La Estrella de Belén – Pat Torales (Buenos Aires/Argentina)

3) Lirios – Victoria Acevedo (Aguascalientes/México)

4) Matuna – Daniela Narváez Huertas (Bogotá/Colombia)

Na Colômbia colonial, em 1600, mulheres afro e indígenas trabalham em um campo de cacau. Todas vivem seus dias sob o duro jugo da escravidão e perderam a ilusão de recuperar sua liberdade, mas María e sua filha Anaya ainda mantêm a esperança no retorno de seus homens, aqueles quilombolas que escaparam para formar o palenque, uma cidade de negros livres no meio da selva e prometeram voltar por elas.

5) El Universo de Lolo y Mandi – Mandi Rutllant (Coquimbo/Chile)

Lolo é uma menina neurodivergente que tem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e é obcecada pelo universo. Para ela, é mais fácil imaginar encontros com seres de outros mundos do que conviver com pessoas da sua idade. É por isso que ela embarca em uma viagem com sua mãe, Melissa, em busca de observatórios que a conectem com o espaço. À medida que vão fazendo sua viagem, a diretora vai percebendo que o exercício de fazer este documentário tem muito mais a ver com a sua criança interior e com a sua própria neurodivergência do que com as circunstâncias reais de Lolo e da sua mãe.

6) Los Pasos – Alfonso Losada (Mendoza/Argentina)

Três amigos, Marcos, Livia e Esteban, passam férias na cabana da família de Marcos, nas montanhas de Mendoza, Argentina. Algo do que acontece neste lugar vai acompanhá-los a partir de então, alterando suas vidas e sua identidade.

7) Ishani está por volver – Silvana Beatriz Gizzi (Buenos Aires/Argentina)

Depois de escapar de um casamento opressivo na Índia, Ishani conhece Piero, um instrutor de ioga argentino. Apesar de estar presa em um complicado processo de divórcio, seu relacionamento com Piero floresce, e eles viajam para Buenos Aires. No entanto, quando regressa à Índia para o julgamento do divórcio, uma revelação chocante ameaça acabar com sua determinação. Nesta viagem que a leva da sua aldeia natal para a do marido e de lá para uma grande cidade na Índia, para terminar em Buenos Aires, Ishani descobre a sua verdadeira força e amor.

8) Señorita Semilla – Maria Ines Pijuan (San José/Costa Rica)

Uma mulher indígena é rejeitada de uma escola onde quer ensinar a sabedoria de seus antepassados. Então ela descobre algo que pode salvar a comunidade.

9) golfinhos – Aldana Santantonio (Caseros/Argentina)

Tamara empreende com sua melhor amiga Lula uma viagem muito esperada ao Norte do Brasil. Sonha em nadar com golfinhos, mas, em vez disso, encontrará sua própria impossibilidade de desfrutar do paraíso. Tamara deve aprender a ser sincera com seu próprio desejo e, assim, fortalecer sua amizade.

10) Bacá – Jazmin Williams (Santo Domingo/República Dominicana)

Uma viagem escolar da oitava série se transforma em uma sangrenta caçada a um Bacá escondido atrás das sombras de uma caverna.

Organizado pelo Latin American Training Center, o LATINX 2024 contou com o apoio do Forcine (Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual), do Final Draft, o software de escrita de roteiros, do LatAm cinema e do Projeto Paradiso.