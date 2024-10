NordesteLAB prorroga inscrições para Rodadas de Negócios

As inscrições para as Rodadas de Negócios do NordesteLAB 2024 foram prorrogadas até o próximo domingo, dia 6. O evento é voltado para o fomento do mercado audiovisual nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e será realizado entre 3 e 6 de dezembro, em Salvador (BA). Os interessados podem se inscrever através do site www.nordestelab.com.br .

Na programação, empresas brasileiras de distribuição, televisão e plataformas, além de empresas internacionais que atuam nesses mesmos segmentos em território nacional, vão avaliar projetos audiovisuais, como curtas e longas-metragens, além de produtos seriados. Podem participar empresas produtoras audiovisuais independentes de qualquer porte com CNPJ, incluindo com registro MEI, com sede nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

Considerado o maior evento de mercado audiovisual do país fora do eixo Rio-São Paulo, o NordesteLAB vai reunir mais de 30 players nas Rodadas de Negócios do NordesteLAB, entre eles, Warner Bros. Discovery, Globoplay, Globo Filmes, Paris Entretenimento, Paramount Pictures, Telecine, Conspiração Filmes, Downtown Filmes, Sony Music Vision e Canal Futura.

A 10ª edição do Nordeste LAB é realizada pelo Laboratório Audiovisual e pelo Audiovisual em todos os eixos, viabilizado pela SalCine através da Secretaria de Cultura e Turismo no município de Salvador, com a parceria do YouTube e apoio do Sebrae-BA e Projeto Paradiso. O evento vai reunir na sua programação debates, masterclasses, mesas temáticas, clínicas jurídicas e as tradicionais rodadas de negócios com grandes players do mercado.