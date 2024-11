Governo de SP anuncia empresas selecionadas para o Ventana Sur

O Governo de São Paulo selecionou 10 empresas para participar da comitiva para o Ventana Sur, um dos maiores eventos da América Latina do setor audiovisual, no Uruguai. A missão empresarial, que acontece entre 2 e 6 de dezembro, será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As empresas selecionadas para a missão são Acere, Filmland Internacional, Latina Estudio, LB Entertainment, Multiverso Produções, Nucleo Hub, Oz Produções Audiovisuais e Comunicação, Lira Filmes, Promovere e Ribas Filmes. Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

As empresas selecionadas poderão trocar conhecimentos e fazer negócios com representantes de mais de 40 países. Em 2023, o Ventana Sur recebeu cerca de 4,4 mil profissionais, como promotores de eventos, produtores e distribuidores internacionais. O evento também é importante para quem busca financiamento e parcerias para a produção de conteúdo.

O Ventana Sur é organizado pelo Marché du Film, o mesmo que é responsável pela área de negócios do tradicional Festival de Cannes, na França, do qual o CreativeSP também participa.