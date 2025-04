Curta-metragem “Nilo” participa do Hot Docs

“Nilo”, curta-metragem selecionado para o Hot Docs, um dos maiores festivais de documentários do mundo, é um projeto foi concebido pela atriz e palhaça Daniella Dantas e pelo pianista Flávio Donasci, pais do bebê cujo nome batiza o filme, uma criança que, em meio à pandemia da Covid-19, veio ao mundo para se despedir.

Para preservar a memória de Nilo, o casal convidou a fotógrafa Fe Sophia, especialista em partos, para registrar em vídeo a chegada-despedida do bebê. Mas a ideia era expandir o projeto. O material foi entregue à equipe, comandada pela diretora Isadora Carneiro, junto com um farto acervo íntimo que reúne, entre outras coisas, áudios das conversas com a parteira e boletins médicos.

O projeto foi aprovado no edital do PROAC, em 2023, e o resultado é curta-metragem documental, cuja abordagem poética pretende criar “um espaço de reflexão sobre o luto”, como explica a cineasta.

Para fazer esse retrato da convivência com o vazio, a narrativa foge do convencional, combinando as cenas do parto com imagens captadas especialmente para o filme, que mostram o casal em sua relação com a espiritualidade e a natureza, além de registrar performances artísticas onde Daniella afirma que decidiu “transformar a dor em poesia”. O cuidadoso trabalho sonoro ressalta os sons dessa rotina, enquanto a música busca uma conexão com o imaterial.

“Nilo” foi exibido no 37º Cinélatino – Encontres de Toulouse, festival que aconteceu na França em março deste ano, onde participou da competição oficial de curtas-metragens. Sua premiére na América do Norte vai acontecer na 32ª edição do Hot Docs Canadian International Documentary Festival, em Toronto, no Canadá, onde será exibido nos dias 26 e 28 de abril.