“A Melhor Mãe do Mundo” fará sua première americana no San Francisco Film Festival

Foto © Aline Arruda

Depois de estrear no Festival de Berlim e ser premiado em dois festivais na França, “A Melhor Mãe do Mundo”, dirigido por Anna Muylaert e produzido pela +Galeria e Biônica Filmes, terá sua première americana na 68ª edição do San Francisco International Film Festival, que acontece entre 17 e 27 de abril, na Califórnia, Estados Unidos. A sessão do longa, que acompanha a jornada de uma mãe e seus filhos pelas ruas de São Paulo depois de ser agredida pelo marido, está marcada para o próximo dia 19 de abril.

Criado em 1957, o festival é um dos mais antigos do continente e uma das primeiras plataformas para apresentar à crítica e ao público norte-americanos filmes que, não raramente, ganham reconhecimento em premiações de fim de ano, entre elas o Oscar. A seleção de 2024 trouxe quatro longas que, meses depois, tiveram indicações ao prêmio da Academia: “Porcelain War”, “Quatro Paredes” e “Sugarcane” disputaram a categoria de melhor documentário e “Sing Sing”, que concorreu a 3 Oscars, entre eles, melhor ator e roteiro adaptado.

Com a inclusão no festival, “A Melhor Mãe do Mundo” ganha a chance de ser analisado pela crítica e passar pelo primeiro teste com o público dos EUA, garantindo ao longa visibilidade na disputa pela vaga para representar o Brasil no Oscar de filme internacional em 2026. Do outro lado do Atlântico, o filme dirigido por Muylaert já recebeu aprovação em dois festivais franceses: no Festival de Cinema de Nice ganhou o prêmio do público e na 37ª edição do Festival CinéLatino Toulouse foi eleito como o melhor filme de ficção pelo voto popular e ganhou ainda os prêmios Rail D’Oc e Cine+ Festival, que garante a compra do filme para a plataforma de streaming do Canal+.

Estrelado por Shirley Cruz, o filme conta a história de Gal, mulher preta, catadora de materiais recicláveis, que troca a vida com um marido abusivo (Seu Jorge) pelas ruas de São Paulo ao lado dos filhos Rihanna (Rihanna Barbosa) e Benin (Benin Ayo).