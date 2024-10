“Pecadora”, filme baseado no romance de Nana Pauvolih, será produzido pela +Galeria

A +Galeria e o Grupo Telefilms anunciaram a produção de “Pecadora”, longa inspirado no best-seller homônimo de Nana Pauvolih. Com direção de Dainara Toffoli (“Manhãs de Setembro”, “De Volta aos 15”) e roteiro de Camila Raffanti (“O Lado Bom de Ser Traída”, “Olhar Indiscreto”), o filme aborda a intensa e desafiadora jornada de autoconhecimento feminino. O projeto será filmado no próximo mês, em São Paulo, e o elenco será anunciado em breve.

“Pecadora” acompanha Isabel, uma jovem religiosa e filha de um pastor rigoroso, que vive um casamento sem paixão. Ao começar a trabalhar com Enrico, um homem livre e sedutor, Isabel se vê atraída por ele, confrontando tudo o que acreditava rejeitar. A relação desperta seus desejos mais proibidos, transformando sua vida para sempre.