“Escravidão – Século XXI”, série de Bruno Barreto, estreia no Canal Brasil

Estreia no Canal Brasil, no dia 14 de junho, a série documental “Escravidão – Século XXI”, dirigida por Bruno Barreto. Em cinco episódios, a produção retrata diferentes tipos de escravidão no Brasil, após mais de 130 anos da abolição da escravatura. Através de depoimentos inéditos de personalidades como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim e o jornalista Leonardo Sakamoto, ficam explícitos casos de escravidão rural, escravidão globalizada e escravidão sexual, todas frutos da conhecida “cultura da escravidão”, que reproduz ainda hoje práticas racistas e exploratórias.

O diretor despertou para a ideia de produzir o documentário ao entrar em contato com o livro “Pisando fora da própria sombra: a escravidão por dívida no Brasil contemporâneo”, do antropólogo Ricardo Rezende. A pesquisa e a execução do trabalho duraram dois anos e, apesar da importância das histórias retratadas, o processo precisou contar com muita cautela por lidar com casos reais e com a delicadeza de fazer aqueles personagens reviverem as suas histórias. O Brasil, apesar de ser um dos países com maior proteção legislativa contra casos de trabalho análogo à escravidão, ainda é também um dos que mais denunciam e noticiam novos casos na história recente, como os cinco retratados na série.