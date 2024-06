Vera Hamburger ministra masterclass gratuita em São José dos Campos no curso FLAFE

Quarta-feira (19/6) é o Dia do Cinema Nacional e, em São José dos Campos, a data vai ser celebrada com uma programação especial e gratuita do projeto FLAFE (Formação Livre de Audiovisual Fora do Eixo). A partir das 19h, o Cine Teatro Benedito Alves recebe Vera Hamburger, em uma masterclass especial sobre sua trajetória. Após a aula, também haverá um bate-papo com cineastas da região e os lançamentos do e-book “Cinema das Margens” e do podcast “O Grande Cineasta”. Todas as atividades são abertas aos alunos e ao público geral, mediante inscrição prévia.

Vera Hamburger vai falar sobre sua trajetória de 39 anos nas áreas da direção de arte – na qual colaborou com produções como “Castelo Rá-Tim-Bum”, “Black Mirror”, “Carandiru” e “Ó Paí Ó”, entre outras –, cenografia para teatro, dança, ópera, cinema e exposições, além das experiências com pesquisa e ensino.

É uma oportunidade para conhecer melhor a diretora de arte e cenógrafa que participou de filmes ao lado de diretores como Hector Babenco, Walter Lima Jr., Cacá Diegues, Sérgio Rezende, Cao Hamburger, Tata Amaral, Eliane Caffé e Philipe Barcinski. Formada em arquitetura e urbanismo pela USP, Vera é autora do livro “Arte em Cena, a Direção de Arte no Cinema Brasileiro”, com o qual ganhou o Prêmio Jabuti em 2015.

Marcella Arnulf, atriz, roteirista e uma das fundadoras da FLAFE, participa, na sequência do evento, de um bate-papo com o realizador Lucas Baumgratz e o diretor Danilo Morales, mediado pelo roteirista e diretor Deivid Mendonça, em que os artistas falam dos desafios e potencialidades de se fazer cinema no Vale do Paraíba e da importância das primeiras experiências no cinema para iluminar carreiras e caminhos.

A noite conta ainda com o lançamento do e-book “Teca e Tuti: Dossiê de Produção de um Stop-Motion no Interior”, uma publicação digital exclusiva que conta o passo a passo da produção do filme de animação “Teca e Tuti”, a 3ª animação em stop motion do Brasil, que passou pelos festivais de Havana e do Rio, e foi todo realizado em São Carlos (SP).

O e-book marca o lançamento do portal de pesquisas “Cinema das Margens”, que vai reunir publicações sobre o cinema feito fora dos grandes centros a partir de julho. A intenção é oferecer conteúdo gratuito como entrevistas, estudos de caso, reflexões, pesquisas acadêmicas e ensaios.

No encerramento do evento, haverá o pré-lançamento do podcast “O Grande Cineasta”. Produzido pela Master Shot, o podcast reúne profissionais do audiovisual de diversas áreas para contar histórias diferentes das que contam nas telas dos cinemas: a história de como cada um faz filme.

Serão seis episódios, que trazem convidados como a atriz Ju Lourenção, os diretores Fabio Rodrigo e Lina Chamie, e a roteirista Alice Marcone para contar suas histórias de bastidores, perrengues, sufocos e conquistas por trás das câmeras. No evento do Dia do Cinema, os participantes ouvirão uma prévia exclusiva e poderão fazer o pre-save.

As inscrições para o evento devem ser feitas neste link. As vagas são limitadas.