Filme mato-grossense protagonizado por Suzana Pires estreia nos cinemas

No dia 13 de junho, chega aos cinemas “O Anel de Eva”, longa-metragem mato-grossense produzido pela Latitude Filmes, com roteiro de Eduardo Ribeiro e Pedro Reinato, e distribuição da Elo Studios. Primeiro filme dirigido por Duflair Barradas, a produção foi gravada em diversas locações na grande Cuiabá e em Cáceres e mescla os gêneros de thriller e drama.

No longa, Eva Vogler (Suzana Pires) é surpreendida após a morte de seu pai, ao receber um anel nazista com a inscrição “Eva, 1945”, acompanhado de um bilhete: “abra-o somente se achar necessário”. Todas as certezas de Eva são postas em xeque, quando a sua investigação a conduz para uma propriedade arruinada, a Fazenda do Alpendre, onde a figura do velho alemão Martin Hirsch (Odilon Wagner) traz respostas e perigo para a sua jornada.

No elenco também estão nomes como Laize Câmara, Sandro Lucose, Regina Sampaio, Lis Luciddi, Luciano Bortoluzzi, Rafael Golombek e Amauri Tangará.

A distribuição do filme tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo.