Festival Internacional de Cinema FAM sedia a 41ª Reunião Ordinária da RECAM

As autoridades governamentais do audiovisual de quatro Estados Parte do Mercosul – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – estarão reunidas esta semana na 27ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2023. O festival sedia a XLI Reunião Ordinária da RECAM, órgão especializado nas discussões de políticas cinematográficas dos países do Mercosul. A programação do FAM 2023, que vai de 21 a 27 de setembro, ainda abraça a comemoração de 20 anos da entidade.

No semestre em que o Brasil assume a Presidência Pro Tempore (temporária) do Mercosul, a Associação Cultural Panvision, através de parceria com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e com o Instituto Federal de Santa Catarina, abraça uma série de atividades da RECAM no 27º FAM, retomando a agenda de encontros presenciais do órgão, que havia ficado paralisada desde 2020, por conta da pandemia de COVID-19.

A Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul – RECAM, completa 20 anos em dezembro de 2023, e traz o tema para a Mesa que comanda no Fórum Audiovisual Mercosul. Intitulada RECAM 20 anos: Novas agendas para a integração, a Mesa contará com a presença do Presidente do Instituto Nacional de Audiovisual do Paraguai – INAP, Christian Andrés Gayoso Rojas; o Presidente da Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai – ACAU, Facundo Ponce de León; o Presidente do Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais da Argentina – INCAA, Nicolas Battle; e a Secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil – SAv, Joelma Gonzaga.

A Mesa também é parte da programação do FAM e será realizada na sexta-feira (22) às 11h, no Majestic Palace Hotel, em Florianópolis/SC – mesmo local de todas as atividades do Fórum Audiovisual Mercosul. A Panvision também transmitirá on-line através do canal do YouTube do FAM (@famdetodos). A ação contará com tradutor de Libras no formato presencial e tradutor português-espanhol na transmissão.

Na tarde da sexta-feira, às 14h, o FAM é sede da XLI Reunião Ordinária da RECAM. Exclusiva para as autoridades do audiovisual dos Estados sede do bloco, a reunião busca discutir ações realizadas e alinhar novas para o desenvolvimento do setor nos países. Dando continuidade a agenda celebrativa da RECAM dentro do Florianópolis Audiovisual Mercosul, às 18h30 será realizada a Confraternização do aniversário de 20 anos do órgão.

A Secretária do Audiovisual do Brasil ainda participa no dia seguinte (23), às 11h, da Mesa: Preservação Audiovisual. Aberta ao público, a mesa também terá transmissão on-line pelo canal do YouTube do FAM, com tradutor português-espanhol, e tradução de Libras no formato presencial. Estão confirmadas as presenças de Mariana Emilse Avramo, do Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais – INCAA; Maria Dora Genis Mourão, da Cinemateca Brasileira; Hugo Gamarra, da Fundação Cinemateca do Paraguai; e Laura Mariel Balás Rivas, do Laboratório de Preservação Audiovisual da Universidade da República do Uruguai.

A programação completa das atividades do FAM 2023 pode ser conferida no www.famdetodos.com.br/programacao.