Prorrogadas as inscrições para o 6º Lanterna Mágica

A 6ª edição do Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação, que acontece de 8 a 12 de novembro, na cidade de Goiânia, Goiás, prorrogou o prazo de inscrições de filmes até o dia 25 de setembro.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma FilmFreeway através do link https://filmfreeway.com/lanternamagicafestival. Filmes do mundo e de todos os continentes podem participar.

Os filmes inscritos passam por uma curadoria oficial, formados por convidados que operam na área do mercado audiovisual de animação, e integram as mostras competitivas, não competitivas e especiais. As premiações são feitas a partir da escolha dos jurados e do público que acompanha as exibições.

A programação inclui mostras competitivas e não competitivas, oficinas, estudos de caso, palestras, entre outros.

O festival, que fez sua estreia no calendário mundial em 2017, atualmente, é uma realização de Camila Nunes, produtora audiovisual.