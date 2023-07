Paramount+ estreia a série infantil “Marcelo, Marmelo, Martelo”

O Paramount+ estreia a nova série original “Marcelo, Marmelo, Martelo”, no dia 8 de julho, no Paramount+, no Brasil, e com exclusividade no Paramount+ para o restante da América Latina, e às 18h30, na Nickelodeon Brasil.

Também no dia 8 de julho, às 15h, os atores Enzo Rosetti, Davi Martins, Rihanna Barbosa e Lara Capuzzo, ao lado de Oscar Filho, Antoniela Canto, Theo Werneck, Karin Hils, e Priscila Solse, se reunirão no painel “Marcelo, Marmelo, Martelo: da literatura de Ruth Rocha diretamente para o streaming do Paramount+” no palco principal da VidCon São Paulo, onde conversarão sobre os bastidores e a produção.

A série de 13 episódios, tem música-tema interpretada pelo cantor Arnaldo Antunes, e é produzida pelo Paramount Television International Studios (PTIS) em parceria com a Coiote, e baseada no clássico infanto-juvenil de Ruth Rocha. A série também chegará ao Paramount+ no Canadá, Reino Unido, Austrália, Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Suíça ainda este ano.

“Marcelo, Marmelo, Martelo” conta as aventuras de um menino diferente que tem um jeito próprio de falar, pensar e se vestir. Seu estilo peculiar e sua criatividade para inventar palavras o ajudam a conquistar os três melhores amigos do bairro do Caramelo: Catapimba, o mais rápido jogador de futebol; Teresinha, menina muito organizada; e Gabriela, que é superinteligente e tem o chute mais poderoso do bairro. Juntos, irão transformar o mundo a cada episódio.

Escrita por Alice Gomes e Thamires S. Gomes, a série conta com elenco mirim liderado por Enzo Rosetti, Davi Martins, Rihanna Barbosa e Lara Capuzzo que dão vida aos personagens de Ruth Rocha. Ao lado deles, compõem o elenco atores como Antoniela Canto, Billy Saga, Karin Hils, Marcia Manfredini, Oscar Filho, Priscila Sol, Theo Werneck.

A direção-geral é de Eduardo Vaisman, conhecido por conteúdos infantis, e a direção de episódios conta com Maria Farkas e Tom Hamburger.